Thêm 3 lô trái phiếu liên quan Bamboo Capital bị ngừng giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với 1 lô trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã chứng khoán TCD) và 2 lô trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (Gia Khang). Đó là lô trái phiếu mã TCDH2227002 của Tracodi cùng trái phiếu mã GKCCH2124001 và GKCCH2124002 của Gia Khang sẽ bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 20.3 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cả hai công ty này đều có liên quan với Tập đoàn Bamboo Capital.

Thêm 3 lô trái phiếu liên quan Bamboo Capital bị dừng giao dịch ẢNH: TNO

Theo dữ liệu từ HNX, trái phiếu TCDH2227002 do Tracodi phát hành ngày 27.9.2022, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 27.9.2027 với tổng giá trị phát hành 990 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Sơn; quyền tài sản phát sinh từ dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Long Sơn; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long; các tài sản khác của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên. Công ty Tracodi - công ty con do Bamboo Capital nắm giữ trực tiếp hơn 51% vốn - sở hữu hơn 40% vốn tại Long Sơn. Đơn vị phát triển dự án Bãi Cháy là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD cũng là thành viên thuộc Bamboo Capital.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu GKCCH2124001 có giá trị 1.500 tỉ đồng, phát hành ngày 2.2.2021 với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 2.2.2026 và lô trái phiếu GKCCH2124002 giá trị 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 60 tháng, phát hành ngày 26.4.2021 và đáo hạn ngày 26.4.2026.

Tài sản bảo đảm hai lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ An Khang Land; toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án Giga City; quyền sử dụng đất với khu đất thực hiện xây dựng dự án Giga City thuộc sở hữu của An Khang Land. Công ty Gia Khang là công ty liên kết do Công ty BCG Land - công ty con của Bamboo Capital - sở hữu 49% vốn.

Cả 3 lô trái phiếu bị tạm ngưng giao dịch trên đều có lãi suất 11% mỗi năm, do Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán ORS) làm tổ chức đăng ký, lưu ký.

Trước đó vào tháng 2, HNX cũng thông báo tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu HIC12103 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ HELIOS và trái phiếu BCR12101 của Công ty cổ phần BCG Land (mã chứng khoán BCR) và cũng là những đơn vị có liên quan Bamboo Capital. Tập đoàn Bamboo Capital từ đầu tháng 3 đến nay đã có biến động nhân sự sau khi cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hồ Nam được thông báo bị khởi tố.