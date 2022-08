Thêm 5 loại siêu thực phẩm ít calo dành cho bạn mỗi ngày

Bài viết này giới thiệu tiếp 5 loại siêu thực phẩm ít calo mà bạn có thể lựa chọn theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, theo Eat This, Not That!

7. Rong biển

Người Nhật Bản có tỷ lệ ung thư đại trực tràng rất thấp, điều này khiến các nhà nghiên cứu xem xét mối liên hệ có thể có của việc ăn rong biển, một món ăn phổ biến ở Nhật Bản.

Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng rong biển đỏ có thể có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh ung thư.

Hiện nay bạn có thể tìm thấy món salad rong biển tươi ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa. Nó cũng có sẵn ở dạng tấm khô như đồ ăn vặt.

Chuyên gia Shapiro nói: “Tôi thích những món ăn vặt rong biển của Gimme Snacks, vì chúng giòn, mặn và rất ít calo nhưng lại giàu khoáng chất bao gồm iốt cần thiết cho việc quản lý hormone”.

8. Cải bó xôi

Giống như bất kỳ loại lá xanh nào, rau bina (còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt) có hàm lượng calo siêu thấp nhưng lại chứa một lượng dinh dưỡng khổng lồ.

Thứ nhất, rau bina chứa nhiều sắt và magiê, hai chất dinh dưỡng có liên quan đến quá trình trao đổi chất đốt cháy calo lành mạnh.

Chuyên gia Shapiro cho biết: “Rau xanh (như rau bina) luôn là món ăn nên làm vì chúng chứa nhiều nước, và giàu chất dinh dưỡng với lutein và zeaxanthin để bảo vệ mắt bạn khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng”.

9. Các loại hạt

Mặc dù rất nhỏ nhưng hạt được coi là một loại siêu thực phẩm vì chúng chứa rất nhiều thứ tốt: chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Về mặt kỹ thuật là hạt có hàm lượng calo cao, nhưng vì kích thước khẩu phần thông thường nhỏ, chúng vẫn có thể được gọi là "siêu thực phẩm có hàm lượng calo thấp".

Một số loại tốt nhất là hạt bí ngô (126 calo mỗi ounce; 1 ounce là 28,35g), chứa nhiều magiê để giữ cho lượng đường trong máu, tâm trạng của bạn và giấc ngủ được kiểm soát.





Hạt hướng dương (51 calo mỗi muỗng canh), một trong những nguồn giàu vitamin E nhất.

Hạt gai dầu (55 calo mỗi muỗng canh), một nguồn protein thực vật tuyệt vời.

Hạt chia và hạt lanh (55 calo mỗi muỗng canh), chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe tiêu hóa và axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật.

10. Bông cải xanh

Xem bất kỳ cuốn sách ăn kiêng nào, bạn cũng sẽ thấy bông cải xanh được khuyến nghị như một loại siêu thực phẩm.

Nó không chỉ chứa ít calo mà còn rất giàu sulforaphane, một hợp chất được nghiên cứu chỉ ra rằng chống lại sự tích trữ chất béo trong cơ thể.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, ngày càng có nhiều bằng chứng lâm sàng cho thấy hợp chất phytochemical này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh ung thư khác nhau. Chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư da, bàng quang tiết niệu và ung thư miệng.

11. Cà rốt

Một khẩu phần ½ cốc loại rau củ nhiều màu sắc này mang lại lợi ích sức khỏe dồi dào chỉ với 41 calo.

Theo nghiên cứu trên Tạp chí British Journal of Pharmacology, đối với những người mới bắt đầu, carotenoid, sắc tố tạo cho cà rốt và các loại rau khác có màu cam, đỏ, vàng và tím, có thể mang lại tác dụng chống viêm và chống ung thư.

Cà rốt cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ lutein và zeaxanthin, có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một chứng rối loạn phổ biến liên quan đến tuổi tác dẫn đến mất thị lực.

Và lợi ích sức khỏe của mắt không dừng lại ở đó - nửa cốc cà rốt sống cung cấp 51% nhu cầu hằng ngày của bạn về vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng cho thị lực của bạn, theo Eat This, Not That!