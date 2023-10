Thêm chỉ huy Hamas bị tiêu diệt, Anh ủng hộ Israel tự vệ

Reuters ngày 19.10 dẫn thông tin từ hãng truyền thông của lực lượng Hamas cho biết chỉ huy lực lượng an ninh quốc gia Jehad Mheisen (hoặc là Jihad Muheisen) của tổ chức đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.



Ông Mheisen cùng người thân thiệt mạng trong cuộc không kích vào ngôi nhà tại khu Sheikh Radwan thuộc thành phố Gaza.

Hiện trường một cuộc tấn công tại Khan Yunis, miền nam Dải Gaza ngày 19.10 REUTERS

Truyền thông của Hamas tại Dải Gaza cũng đưa tin rằng bà Jamila al-Shanti, vợ của người đồng sáng lập Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, thiệt mạng trong một cuộc không kích rạng sáng 18.10. Năm 2021, bà al-Shanti trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử vào bộ chính trị của Hamas.

Cũng trong ngày 18.10, Israel thông báo đã không kích thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza, tiêu diệt Rafat Abu Hilal, chỉ huy cánh quân sự của nhóm Ủy ban kháng chiến nhân dân, tổ chức vũ trang lớn thứ ba tại Dải Gaza sau Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Theo giới chức y tế Gaza ngày 19.10, tính từ ngày 7.10, ít nhất 3.785 người Palestine thiệt mạng và 12.493 người khác bị thương sau các đợt tấn công của Israel tại Dải Gaza. Trong số người tử vong, có 1.524 trẻ em và 1.000 phụ nữ.

Israel không bình luận về những con số này.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 19.10 tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc tấn công gây sốc của Hamas vào ngày 7.10 nhằm mục đích ngăn chặn việc mở rộng các mối quan hệ hòa bình tại Trung Đông.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại sân bay Ben Gurion ở Lod (Israel) ngày 19.10 REUTERS

"Chúng tôi đã ở thời điểm mở rộng hòa bình, và việc phá hủy bước đi đó là một trong những lý do mà hành động này được thực hiện", ông Netanyahu nói với ông Sunak, bổ sung rằng đây là "giờ phút đen tối nhất" của Israel và đất nước cần sự ủng hộ của Anh.

Đáp lại, Thủ tướng Sunak cho rằng Israel đang làm mọi biện pháp đề phòng để tránh gây hại cho dân thường, trái ngược với Hamas. Nhà lãnh đạo nói rằng Anh ủng hộ Israel tự vệ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, truy đuổi Hamas, giải cứu con tin, ngăn chặn các cuộc xâm nhập thêm và tăng cường an ninh dài hạn. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của quân đội Israel cho hay có ít nhất 203 con tin đang bị giam tại Dải Gaza.

"Tôi hoan nghênh quyết định của ngài hôm qua khi đảm bảo các tuyến đường vào Gaza sẽ được mở cho viện trợ nhân đạo. Tôi tự hào khi đứng đây cùng ngài trong giờ phút đen tối nhất của Israel, như một người bạn. Chúng tôi sẽ đoàn kết cùng các bạn, cùng nhân dân các bạn và chúng tôi muốn các bạn chiến thắng", Thủ tướng Anh nói. Trong ngày 19.10, ông Sunak sẽ sang Ả Rập Xê Út để gặp Thái tử Mohammed bin Salman.