Thêm chuối vào sinh tố có tốt?

Theo các nhà nghiên cứu trường ĐH California, Davis, Mỹ, nguyên nhân do enzyme polyphenol oxidase (PPO) có nhiều trong chuối làm giảm sự hấp thu flavanol - các hợp chất tự nhiên liên quan đến sức khỏe của tim và não. Thử nghiệm còn cho thấy sinh tố có thêm chuối làm giảm sự hấp thu flavanol lên đến 84%, theo Sciencedaily.

Được biết, flavanol hiện hữu trong ca cao, táo, nho, các quả mọng... Ngoài tốt cho tim và não, flavanol còn giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ trí nhớ, kháng viêm, nếu tiêu thụ thường xuyên.

Thêm chuối khi chế biến sinh tố có thể phá hủy các hợp chất quan trọng tốt cho sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của enzyme PPO đối với sự hấp thu flavanol của cơ thể sau khi uống sinh tố pha chuối, loại đồ uống vốn quen thuộc, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm bằng cách cho các tình nguyện viên uống 2 loại sinh tố khác nhau: một loại pha chuối có hoạt tính PPO cao, và một loại khác được pha với quả mọng, có mức PPO thấp. Sau đó, họ được đo nồng độ flavanol có trong máu và nước tiểu.

Kết quả, chỉ cần thêm một trái chuối cũng đủ để làm giảm nhanh chóng mức flavanol trong sinh tố và mức flavanol được hấp thu trong cơ thể. Điều này cho thấy, cách pha chế và kết hợp thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu các hợp chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.

Theo khuyến cáo của Học viện Dinh dưỡng và ăn kiêng Mỹ vào năm 2022, mỗi ngày nên tiêu thụ từ 400 đến 600 mg flavanol sẽ tốt cho sức khỏe tim mạch. Bằng cách kết hợp các loại trái cây chứa nhiều flavanol như quả mọng, chung với thực phẩm có mức PPO thấp như dứa, cam, xoài hoặc sữa chua.

Nếu không thể bỏ qua sinh tố chuối, cách tốt nhất là tránh kết hợp chuối với quả mọng, nho hoặc ca cao vì chúng chứa nhiều flavanol.