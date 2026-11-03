Thêm cơ hội phẫu thuật, phục hồi vận động cho người bệnh khó khăn

Chương trình thuộc dự án “Bước tiếp”, do Trung tâm Cơ xương khớp, Y học thể thao, Phục hồi chức năng & MRI - Sports Medic Center (SMC), triển khai. Dự án hướng đến hỗ trợ người mắc bệnh lý hoặc chấn thương cơ xương khớp nghiêm trọng, có chỉ định phẫu thuật nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp.

Những lá thư gửi gắm hy vọng được điều trị

Từ ngày 20.8 đến 15.10, ban tổ chức tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đăng ký từ nhiều tỉnh, thành và lựa chọn 30 trường hợp để xem xét hỗ trợ. Trong số đó có nhiều lá thư viết tay của người bệnh và thân nhân, gửi gắm mong muốn được điều trị, phục hồi sức khỏe.

Anh Nguyễn Anh Dũng (48 tuổi, ở Đồng Tháp) bị đứt dây chằng và tổn thương nhiều gân sau một lần té ngã trước cửa nhà. Dù đã phẫu thuật, chỉ 5 tháng sau, dây chằng tiếp tục bị đứt. Chi phí điều trị vượt quá khả năng tài chính khiến anh phải tạm gác việc chữa trị, cố gắng buôn bán nhỏ để mưu sinh trong tình trạng đau nhức, đi lại khó khăn. Anh mong được hỗ trợ điều trị để phục hồi vận động, có thể tiếp tục lao động.

Một hoàn cảnh khác là anh Nguyễn Phúc Minh Phú (20 tuổi, ở TP.HCM), được bà nội Nguyễn Thị Ngọc chăm sóc từ nhỏ. Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2024, anh Phú đã trải qua 12 lần phẫu thuật do chấn thương và các biến chứng nhiễm trùng. Hơn 2 năm điều trị khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần, kiệt quệ tài chính. Bà Ngọc mong cháu sớm phục hồi khả năng đi lại, từng bước tự lập và có thể làm việc trong tương lai.

Với những trường hợp đáp ứng tiêu chí và có chỉ định phù hợp, dự án hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị ẢNH: H.Khanh

Thêm cơ hội điều trị cho người bệnh tổn thương phức tạp

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Công Dũng, Giám đốc Sports Medic Center, phụ trách đánh giá chuyên môn của chương trình, cho biết trường hợp anh Dũng có mức độ tổn thương phức tạp. Người bệnh bị đứt cả dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau khớp gối, đã trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng kết quả chưa như mong đợi.

Đáng chú ý, nhiều nguồn gân tự thân đã được sử dụng trong những lần tái tạo dây chằng trước đó, khiến việc lựa chọn phương án điều trị tiếp theo gặp nhiều khó khăn.

“Đây sẽ là lần phẫu thuật thứ 4, lại phải tái tạo cả hai dây chằng nên mức độ khó cao hơn, khả năng thành công cũng giảm dần sau mỗi lần can thiệp. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, chúng tôi vẫn có khả năng thực hiện. Phương án đang được cân nhắc là sử dụng dây chằng nhân tạo nhằm khôi phục độ vững chắc cho khớp gối, tạo điều kiện để người bệnh tập luyện, phục hồi khả năng đi lại”, bác sĩ Công Dũng nói.

Thời gian tới, SMC dự kiến đánh giá kết quả triển khai giai đoạn đầu, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội nhằm duy trì hoạt động hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.