Thêm động lực đưa áo dài Việt vươn xa

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Áo dài TP.HCM nhiệm kỳ I (2026 - 2031), diễn ra hôm nay tại TP.HCM, đánh dấu sự ra đời của một mái nhà chung dành cho những người tâm huyết với áo dài, cùng chung mục tiêu gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa Việt trong đời sống đương đại.

Các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nhân, chuyên gia văn hóa và hội viên chụp hình lưu niệm tại đại hội Ảnh: BTC

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua điều lệ sửa đổi, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, nghị quyết đại hội, đề án phát triển hiệp hội và đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM. Ban Chấp hành khóa I cũng đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, chủ thương hiệu áo dài Anna Hạnh Lê, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 Ảnh: LỆ THỦY

Điểm đáng chú ý là hiệp hội không chỉ được định vị như một tổ chức nghề nghiệp dành cho giới thiết kế, may mặc hay thêu thủ công, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo, nơi áo dài được nhìn nhận như một di sản sống, có khả năng tạo ra giá trị về kinh tế, du lịch, giáo dục và ngoại giao văn hóa. Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa mà TP.HCM đang thúc đẩy trong những năm gần đây.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (NTK Anna Hạnh Lê), Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho biết hiệp hội sẽ tập trung kết nối cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế, hướng tới đưa áo dài trở thành biểu tượng văn hóa sống động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Theo bà, việc bảo tồn áo dài cần được đặt trong mối liên kết với sáng tạo, nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa ra thế giới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hiệp hội xác định ba trụ cột chiến lược gồm bảo tồn và phát huy giá trị áo dài, phát triển hệ sinh thái sáng tạo và quảng bá áo dài ra thế giới. Các hoạt động sẽ tập trung đưa áo dài đến gần hơn với đời sống đương đại thông qua giáo dục học đường, hoạt động cộng đồng, phát triển du lịch và các chương trình giao lưu quốc tế.

Các hội viên của cùng khách mời chụp hình lưu niệm với Chủ tịch HIệp hội Áo dài TP.HCM Ảnh: LỆ THỦY

Bên cạnh đó, hiệp hội dự kiến triển khai nhiều dự án trọng điểm như xây dựng Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên; phát triển Bảo tàng số "Một nghìn gương mặt - Một nghìn câu chuyện áo dài" nhằm lưu giữ tư liệu, ký ức và những câu chuyện gắn với tà áo dài; đồng thời đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, hợp tác quốc tế, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật cộng đồng, góp phần đưa áo dài đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.