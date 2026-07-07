'Bách hoa bộ hành' ở Huế: Từ cuộc diễu hành đến lễ hội áo dài và cổ phục

"Bách hoa bộ hành" là chương trình diễu hành áo dài, cổ phục Việt Nam được những người yêu áo dài, cổ phục 3 miền tổ chức nhằm đem đến một trải nghiệm thị giác sống động. Năm nay, chương trình kéo dài 2 ngày, vừa kết thúc hôm 5.7 tại cố đô Huế.

Đoàn "Bách hoa bộ hành" diễu hành trong Hoàng cung Huế ẢNH: HOÀNG HẢI

Từ sân phía trước di tích Quốc Tử Giám trên đường 23 Tháng 8, hàng trăm người trong đoàn "Bách hoa bộ hành" thong dong dạo bước qua đường Đoàn Thị Điểm, qua cửa Hiển Nhơn để vào Hoàng cung Huế. Hành trình tiếp tục đưa đoàn đi qua các công trình biểu tượng của di sản cố đô như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Ngọ Môn…, nơi tà áo dài hòa quyện cùng không gian kiến trúc cổ kính, tạo nên một trải nghiệm thị giác đầy ấn tượng.

Hình ảnh hóa trang hoàng đế Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu trong chương trình "Bách hoa bộ hành" ẢNH: HOÀNG HẢI

Bên cạnh muôn sắc áo dài, điểm nhấn của "Bách hoa bộ hành" năm nay là màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn uy nghiêm qua phần hóa thân của các diễn viên trẻ. Trong đó, diễn viên Bích Hợp vào vai Nam Phương hoàng hậu, sánh cùng hoàng đế Bảo Đại do bạn trẻ Nguyễn Nhật Tùng (Huế) đảm nhận. Không chỉ tham gia diễu hành, hai nhân vật còn xuất hiện trong tour khám phá xứ Huế bằng xe buýt hai tầng vào ngày 4.7.

Hình ảnh Nam Phương hoàng hậu, hoàng đế Bảo Đại cùng đoàn thị vệ, hộ vệ, các mệnh phụ và tiểu thư di chuyển giữa không gian Hoàng cung đã tạo nên điểm nhấn vừa trang nghiêm, đậm dấu ấn lịch sử, vừa trẻ trung, gần gũi, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng.

Không chỉ thu hút người dân và du khách, sự kiện còn quy tụ hàng ngàn người yêu văn hóa, áo dài và cổ phục từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Huế để cùng tham gia và lan tỏa vẻ đẹp của di sản.

Các nghệ sĩ diễn viên tham gia đoàn diễu hành "Bách hoa bộ hành" tại Huế ẢNH: HOÀNG HẢI

Đáng chú ý, đoàn "Bách hoa bộ hành" năm nay còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh... Có mặt tại cố đô Huế để ghi hình một chương trình, các nghệ sĩ đã cùng hòa vào đoàn diễu hành, góp phần quảng bá vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Khép lại chương trình, Nguyễn Nhật Tùng - người hóa thân thành hoàng đế Bảo Đại - bày tỏ niềm xúc động: "Có những khoảnh khắc không chỉ là một vai diễn mà là một niềm tự hào được khắc ghi trong tim. Thật lòng biết ơn chương trình 'Bách hoa bộ hành' đã tin tưởng và trao cho mình trọng trách hóa thân vào vai vua trong hành trình năm nay".

Các nghệ sĩ diễn viên tham gia đoàn diễu hành Bách hoa bộ hành tại Huế ẢNH: HOÀNG HẢI

"Là một người con xứ Huế, được khoác lên mình long bào, sải bước giữa không gian linh thiêng của Đại nội là một vinh dự mà có lẽ mình sẽ mãi không quên. Mình tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cố đô, vì có cơ hội góp một phần nhỏ lan tỏa vẻ đẹp của Huế đến với mọi người", Nguyễn Nhật Tùng chia sẻ.

Đây là lần thứ hai chương trình "Bách hoa bộ hành" được tổ chức tại cố đô Huế và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Dọc hành trình, đoàn diễu hành được đông đảo người dân và du khách chào đón, tạo nên bầu không khí sôi động, góp phần lan tỏa tình yêu dành cho áo dài, cổ phục và di sản văn hóa Huế.

Chương trình có sự tham gia của các em nhỏ tại Huế... ẢNH: HOÀNG HẢI

... cùng chị em phụ nữ của các ban, ngành ẢNH: HOÀNG HẢI

Các bạn trẻ tham gia chương trình ẢNH: HOÀNG HẢI

Không chỉ diễu hành, ngày hội cũng thu được rất nhiều niềm vui ẢNH: HOÀNG HẢI

Bạn trẻ 3 miền cùng tham gia ngày hội ẢNH: HOÀNG HẢI

Trước đó, tháng 9.2025, chương trình quảng diễn đường phố Ngày hội áo dài cũng đã thu hút hơn 1.200 người từ khắp mọi miền đất nước, tạo nên một cuộc diễu hành phô diễn áo dài và cổ phục Việt Nam trên đường phố Huế.

Dần trở thành lễ hội đường phố độc đáo

Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác sống động, kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn tạo ra không gian giao lưu văn hóa nhằm tôn vinh và lan tỏa nét đẹp trang phục truyền thống Việt Nam.

Các bạn trẻ hóa trang dàn thị vệ, võ quan uy nghi ẢNH: HOÀNG HẢI

Với chủ đề "Việt phong hội tụ", ngày hội "Bách hoa bộ hành" năm 2026 quy tụ hơn 1.000 người yêu trang phục truyền thống đến từ nhiều tỉnh, thành.

Từ những nghệ nhân nghiên cứu cổ phục, các đơn vị phục dựng Việt phục, các câu lạc bộ văn hóa truyền thống cho đến những gia đình có nhiều thế hệ cùng tham gia, tất cả đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đầy màu sắc.

Đường phố trở nên rực rỡ với sự xuất hiện của áo dài và cổ phục ẢNH: HOÀNG HẢI

Chia sẻ về chương trình, đại diện ban tổ chức cho biết thành công của chương trình năm 2026 mở ra nhiều kỳ vọng cho "Bách hoa bộ hành" trong tương lai. Không chỉ là một chương trình nằm trong Tuần lễ áo dài Huế, "Bách hoa bộ hành" đang từng bước trở thành một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước.

"Bách hoa bộ hành" hứa hẹn trở thành ngày hội của người trẻ yêu cổ phục và áo dài ẢNH: HOÀNG HẢI

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "'Bách hoa bộ hành' không chỉ là một ngày hội, mà còn là hành trình kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu dành cho di sản và góp phần khẳng định giá trị của Việt phục trong đời sống đương đại. Chúng tôi hy vọng trong những mùa tiếp theo sẽ có thêm nhiều người cùng khoác lên mình tà áo truyền thống, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trên hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam".