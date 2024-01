Thêm dự án 20 triệu USD đầu tư nhà máy linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

Ngày 26.1, tại sự kiện Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Ban quản lý (BQL) Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho KP AERO INDUSTRIES CO., LTD để đầu tư dự án nhà máy linh kiện hàng không KP VINA, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm cửa động cơ phụ (APU Door), đầu MIC (MIC tip), hộp cánh (Wingbox), cánh lượn (Winglet), dàn hỗ trợ cánh tả (Flap support fairing) của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 Max.

BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, đây là dự án thứ 2 trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sau dự án của Công ty TNHH UAC Việt Nam. Việc thu hút thành công 2 dự án FDI trong lĩnh vực hàng không vũ trụ từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã khẳng định những kết quả bước đầu của BQL trong việc thực hiện mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm công nghệ cao của cả nước đến năm 2030 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng vừa thu hút dự án nhà máy linh kiện hàng không thứ 2 HOÀNG SƠN

Đại diện lãnh đạo của KP AERO INDUSTRIES CO., LTD cam kết ngay sau khi ký kết hợp đồng cho thuê đất sẽ khẩn trương triển khai các thủ tục xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, dự kiến khởi công xây dựng công trình vào đầu tháng 2.2024, phấn đấu hoàn thành và bắt đầu hoạt động chính thức vào cuối năm 2024.

BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết thêm, việc triển khai dự án nhà máy linh kiện hàng không KP VINA tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng mà còn tạo nền tảng đầu tiên cho việc hình thành tổ hợp công nghệ hàng không - vũ trụ tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Qua đó, thu hút các công ty, tập đoàn hàng không trên thế giới quan tâm đến nghiên cứu, khảo sát môi trường đầu tư và triển khai dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không. Từ đó, nâng cao vị thế của TP.Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trong ngành công nghiệp hàng không trên thế giới.

Trong năm 2023, BQL đã cấp mới cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư 258,6 triệu USD (tương đương 6.301 tỉ đồng). Năm 2024, BQL phấn đấu thu hút ít nhất 3 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, tập trung vào 3 mũi nhọn chính: công nghệ hàng không vũ trụ, vi mạch bán dẫn, ngành y tế chất lượng cao.