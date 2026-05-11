Thêm khách Mỹ, Pháp trên du thuyền dương tính với virus hanta
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
11/05/2026 19:08 GMT+7

Các quan chức y tế đang sơ tán hành khách người Mỹ khỏi một tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi một loại virus hiếm gặp, với ít nhất một trường hợp đã được xác nhận, trong khi Pháp cũng cho biết họ đã có một trường hợp dương tính.

Các quan chức Mỹ hôm 11.5 cho biết một trong số 17 người Mỹ được sơ tán khỏi tàu du lịch có lây nhiễm virus hanta đã có kết quả xét nghiệm dương tính mờ, còn một hành khách nữa có các triệu chứng nhẹ.

Toàn bộ số hành khách Mỹ đang được đưa về nước bằng máy bay, trong đó hai hành khách có triệu chứng được cách ly trong các khu vực cách ly sinh học đặc biệt trong suốt chuyến bay.

Hành khách có triệu chứng nhẹ vẫn chưa được xác nhận nhiễm virus.

Virus hanta thường lây lan qua loài gặm nhấm, và hiếm khi lây từ người sang người. Các cơ quan y tế nhấn mạnh rằng nguy cơ lây lan rộng hơn nhìn chung là thấp.

Công dân Mỹ và Pháp trên tàu du lịch dương tính với virus hanta - Ảnh 1.

Một chiếc xe buýt chở công dân Anh từ tàu du lịch MV Hondius, nơi bị ảnh hưởng bởi virus hanta, đến Bệnh viện Arrowe Park tại Birkenhead (Anh), ngày 10.5.2026

ẢNH: REUTERS

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 8 người liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius đã bị bệnh, trong đó 6 đã được xác nhận nhiễm virus. Một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong.

WHO cho biết chủng Andes của virus hanta có thể gây bệnh hô hấp nghiêm trọng và có thể gây tử vong trong tối đa 50% trường hợp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Pháp thông báo một hành khách người Pháp trên tàu đã có kết quả xét nghiệm dương tính và tình trạng đang chuyển biến xấu, trong khi 4 người khác có kết quả xét nghiệm âm tính và sẽ được xét nghiệm lại.

Nhà chức trách y tế Mỹ cho biết các bệnh nhân nước này sẽ được đưa đến các trung tâm điều trị chuyên khoa để đánh giá và chăm sóc.

Bên cạnh đó, các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha và Úc cũng đang hồi hương công dân của họ từ con tàu du lịch hiện đang neo đậu gần Tenerife thuộc quần đảo Canary.

