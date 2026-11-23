Sáng 23.11, Trường ĐH Đại Nam (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa hệ chính quy dành cho sinh viên quốc tế khóa 2 (đợt 1) với sự tham dự của gần 100 tân sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan.

Lễ trao áo blouse trắng cho sinh viên quốc tế y khoa khóa 2 của Trường ĐH Đại Nam ẢNH: LÊ THU

Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa quốc tế tại trường kéo dài 6 năm, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với học phí 5.000 USD/năm.

Với sự góp mặt của khóa 1 (208 sinh viên Ấn Độ) và đợt 1 khóa 2, quy mô sinh viên quốc tế theo học ngành này tại trường đạt khoảng 300 người, thông qua đối tác tuyển sinh Aieraa Overseas Studies.

Lực lượng giảng dạy chính của chương trình đào tạo bác sĩ y khoa quốc tế của Trường ĐH Đại Nam chủ yếu là giảng viên Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu tại lễ khai giảng sáng 23.11, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đại Nam, khẳng định việc bước sang khóa 2 cho thấy chương trình y khoa quốc tế không còn là thử nghiệm mà là cam kết dài hạn. Ông Sơn nhắn nhủ các bác sĩ tương lai đặt y đức lên trước y thuật và làm chủ trí tuệ nhân tạo nhưng không để máy móc thay thế trái tim người thầy thuốc.

Lãnh đạo nhà trường cũng kêu gọi sinh viên y khoa Việt Nam trở thành "người bạn đồng hành", hỗ trợ sinh viên Ấn Độ, Bhutan học tiếng Việt để giao tiếp với bệnh nhân khi đi thực hành tại bệnh viện, đổi lại là môi trường rèn luyện tiếng Anh ngay tại giảng đường.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, không chỉ tại Hà Nội, làn sóng đón sinh viên y khoa Ấn Độ đang lan rộng ra nhiều đại học ở cả hai miền. Trước đó, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) là đơn vị tiên phong mở lớp bác sĩ y khoa giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên Ấn Độ từ năm 2022.

Đến năm 2025, khối trường công lập cũng bắt đầu nhập cuộc khi Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội khai giảng 4 chương trình thạc sĩ y khoa bằng tiếng Anh đón học viên Ấn Độ. Hoặc mới đây, Trường ĐH Khoa học sức khỏe, ĐH Quốc gia TP.HCM, tiếp tục ký kết hợp tác với đối tác Ấn Độ để tuyển sinh đào tạo bác sĩ đa khoa quốc tế từ năm học 2026 - 2027.

Theo quy định của Ấn Độ, sinh viên du học ngành y khoa ở nước ngoài khi về nước có thể tham gia hành nghề khám chữa bệnh nếu vượt qua kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia (FMGE/NExT).

Tuy nhiên, để được dự kỳ thi sát hạch này, người học phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn khắt khe: phải đỗ kỳ thi NEET (là kỳ thi tuyển sinh đại học ngành y khoa) trước khi đi du học; học tập trung toàn thời gian tối thiểu 54 tháng bằng tiếng Anh; thực tập lâm sàng xoay vòng 12 tháng ngay tại nước sở tại.

Đặc biệt là phải đủ điều kiện pháp lý để được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ ngay tại quốc gia cấp bằng.