Thêm giải pháp ứng phó tình trạng thiếu giáo viên

Đáng chú ý, sau gần 2 năm học triển khai, giải pháp này còn đang hỗ trợ nhiều tỉnh bạn, giúp học sinh (HS) tiếp cận giáo dục một cách công bằng.

T HÊM MÔ HÌNH HỌC TẬP MỚI

Ông Nguyễn Văn Tới, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Lập Thượng (H.Củ Chi, TP.HCM), cho biết: 2 năm trước, trường gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng giáo viên (GV), nhân viên. Trường thiếu 1 GV dạy nhiều môn, 1 GV tin học, 1 GV tiếng Anh, thiếu cả nhân viên y tế học đường, nhân viên văn thư, kế toán; không thể đảm bảo toàn bộ HS trong trường từ khối 1 tới khối 5 được học tin học, tiếng Anh. Do đó, lớp học số được triển khai đã mở ra phương thức dạy học mới thông minh, xóa bỏ rào cản về không gian, thời gian.

Lớp học số tại Trường tiểu học Thạnh An, H.Cần Giờ, TP.HCM ẢNH: HỮU BÌNH

Sở GD-ĐT TP.HCM và Trung tâm Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số TP.HCM hỗ trợ trường trong việc thiết kế phòng học, đường truyền, tín hiệu…, còn nhà trường nâng cấp hệ thống máy tính cho HS. GV tiếng Anh, tin học của các trường tiểu học trong TP dạy từ trường quay (studio), truyền dữ liệu về lớp học thật, cô và trò cùng tương tác với nhau. Hiện để duy trì lớp học số, TP.HCM đang có studio ở Công viên phần mềm Quang Trung và Trường tiểu học Trương Quyền (Q.3).

Cùng với Trường tiểu học Trung Lập Thượng, Trường tiểu học Thạnh An (H.Cần Giờ) cũng được chọn thực hiện thí điểm lớp học số từ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023. Đây là những trường xa trung tâm, thiếu GV tin học và tiếng Anh, khó tuyển dụng cũng như điều chuyển GV từ các nơi khác về do đặc thù địa bàn ở vùng xa.

Trường tiểu học Thạnh An còn được TP.HCM trang bị hoàn toàn phòng máy tính, thiết bị cần thiết để vận hành lớp học số. Thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết lớp học số là chìa khóa giải bài toán thiếu GV ở đây (trường chỉ có 1 GV tiếng Anh cơ hữu). Trường còn có một điểm trường ở xã đảo Thiềng Liềng, khi chưa có lớp học số, GV tiếng Anh phải đi đò rất vất vả mới tới được Thiềng Liềng để dạy. Do đó, khi có lớp học số, cùng lúc HS ở các điểm trường của Trường tiểu học Thạnh An đều được học tập với mô hình mới lạ.

"Năm học 2023 - 2024, HS trường tôi được giải khuyến khích trong hội thi làm phim tiếng Anh "Quê hương tôi nguồn cảm hứng". Giải thưởng nhỏ nhưng với chúng tôi có ý nghĩa lớn, vì các em HS đã có tiến bộ và có niềm cảm hứng để học tiếng Anh", thầy Lê Hữu Bình chia sẻ.

Trong giờ tiếng Anh tại lớp học số Trường tiểu học Trung Lập Thượng ở H.Củ Chi, TP.HCM ẢNH: HỮU BÌNH

G IÚP HỌC SINH TỪ NÚI CAO TỚI ĐẢO XA

Từ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, lớp học số của TP.HCM tiếp tục mở rộng đối tượng HS tham gia tới 2 huyện Mường Khương và Si Ma Cai (Lào Cai).

Năm học 2024 - 2025 này, lớp học số tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều trường ở các tỉnh bạn. Trong đó có Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (H.Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu), Trường Tung Chung Phố (Lào Cai) và các trường ở tỉnh Điện Biên như thị trấn Mường Áng, Tả Sìn Thàng, Nậm Chua, Quảng Lâm, Phì Nhừ… Hiện nay còn có cách làm thuận tiện hơn, đó là hỗ trợ 1-1. GV một trường tiểu học của TP.HCM dạy qua máy tính ngay tại trường, hỗ trợ một trường của tỉnh bạn.

Ông Lê Quang Vinh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên, cho biết với mô hình lớp học số, thời gian qua GV tiếng Anh của TP.HCM hỗ trợ GV hiện hữu, giúp HS tiểu học ở Điện Biên hoàn thành môn tiếng Anh trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Minh chứng có thể thấy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phì Nhừ, H.Điện Biên Đông. Ngôi trường cách TP.Điện Biên Phủ 70 km, cách Hà Nội hơn 600 km, cách TP.HCM gần 2.000 km, giao thông đi lại khó khăn. Người dân tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Khơ Mú, Thái… Trường chỉ có 1 GV dạy tiếng Anh, nhưng nghỉ chế độ thai sản từ ngày 1.7.2024. Nhờ lớp học số, từ học kỳ 1 năm học 2024 - 2025, tổng số 11 lớp với 324 HS khối 3, 4, 5 của trường được học tiếng Anh với sự giảng dạy của GV Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Mỗi tuần, trước ngày học tiếng Anh, thầy cô Trường tiểu học Tân Sơn Nhì gửi link lớp học, các nội dung cần chuẩn bị để GV chủ nhiệm lớp ở Trường Phì Nhừ hỗ trợ HS chuẩn bị trước.

Tiết học diễn ra đầy đủ các hoạt động như khởi động - hình thành kiến thức, luyện tập, củng cố và vận dụng kiến thức, chú trọng các kỹ năng nghe, nói, đọc cho các em.

"Hai trường học cách xa nhau trên 2.000 km, HS cũng là người dân tộc thiểu số chưa được làm quen với tiếng Anh ở lớp 1, 2. Chúng tôi biết học sinh nơi đây có sự khác biệt quá xa so với TP.HCM, nơi các thầy cô đang công tác, song không vì thế mà các thầy cô nản lòng", ông Lê Quang Vinh bày tỏ.

G IÁO VIÊN CŨNG HƯỞNG LỢI

Theo các nhà làm giáo dục, khi vận dụng lớp học số trong thực tế, người được hưởng lợi không chỉ là HS khi được học tập đầy đủ các môn trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tiếp cận giáo dục bình đẳng, mà người được phát triển, trau dồi kiến thức chuyên môn còn chính là đội ngũ GV.

Thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh An (H.Cần Giờ), cho hay thời gian đầu nhà trường bố trí GV tiếng Anh cùng GV chủ nhiệm lớp tham gia, hỗ trợ các em trong quá trình học để GV chủ nhiệm làm quen với thao tác cũng như quy trình, nội dung, phương pháp giảng dạy của GV tiếng Anh từ xa. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, GV tiếng Anh của trường cũng bổ túc, chia sẻ thêm một số kiến thức, nội dung về tiếng Anh để GV chủ nhiệm thuận tiện trong khi đóng vai trò trợ giảng ở tiết học số. Điều này giúp đội ngũ GV trợ giảng được học hỏi, nâng cao tay nghề.

Gần 2 năm học qua, Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (H.Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu) được Trường tiểu học Trương Quyền (Q.3, TP.HCM) giúp dạy học tiếng Anh trực tuyến. Dù còn nhiều khó khăn, GV ở cả hai trường đã chủ động khắc phục, vượt qua. Bước đầu từ một lớp học với khoảng 30 HS học 1 tiết/tuần, đến nay Trường tiểu học Trương Quyền đã hỗ trợ dạy hai lớp khối 3 và một lớp khối 4 đều đặn 1 tiết/tuần với hơn 595 lượt HS. GV Trường tiểu học Cao Văn Ngọc được giao lưu, học hỏi phương pháp giảng dạy, cách thức tiến hành hoạt động trong các tiết nghe nói cho HS. Thầy cô cũng tự tin hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trực tuyến.