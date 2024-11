Thiếu giáo viên nhưng không được ký hợp đồng

Theo phản ánh của cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Diên Đồng, H.Diên Khánh, Khánh Hòa, thực hiện thông báo của Phòng GD-ĐT H.Diên Khánh, kể từ ngày 1.10.2024, các trường dừng tổ chức ký hợp đồng viên chức giáo dục đối với tất cả giáo viên (GV) trên địa bàn huyện. Với những trường đã ký hợp đồng GV từ trước ngày 1.10 cũng chấm dứt hợp đồng.

Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng GV. Trong đó, đối với một số địa phương đang thực hiện tuyển dụng theo quy định, không được hợp đồng GV giảng dạy trong quá trình này. Các địa phương đã tuyển dụng GV trong năm học 2023 - 2024 nhưng chưa đủ chỉ tiêu thì tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng nên không được phép hợp đồng GV giảng dạy tại các trường.

Hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đang có tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ẢNH: T.V.L

Lý do dừng hợp đồng GV là do trong năm học 2023 - 2024, các huyện trong tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thi tuyển GV cho các trường có nhu cầu, thế nhưng vì công tác thống kê thừa - thiếu GV chưa chính xác và một số môn không có GV tham gia thi tuyển, nên việc đáp ứng đủ GV các môn cho các trường là không đảm bảo về số lượng. Từ lý do này nên đầu năm học 2024 - 2025, hiệu trưởng một số trường đã ký hợp đồng giảng dạy đối với những bộ môn còn thiếu GV theo Nghị định số 111/2022.

Thực tế hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đang có tình trạng thừa thiếu GV cục bộ. Toàn tỉnh thừa 40 GV các môn khoa học tự nhiên, trong khi đó lại thiếu 32 GV các môn khoa học xã hội, vì thế để điều động giải quyết luân chuyển số GV thừa thiếu này cần phải xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Do vậy trước mắt tỉnh chủ trương tạm dừng ký hợp đồng giảng dạy với GV trong toàn tỉnh.

Việc đột ngột chấm dứt hợp đồng GV sau một tháng được ký khiến các trường gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, giảng dạy. Cụ thể, khi thực hiện chấm dứt hợp đồng GV, Trường THCS Trịnh Phong thiếu 5 GV, Trường tiểu học - THCS Diên Tân thiếu 11 GV… Hiệu trưởng các trường đã lựa chọn nhiều giải pháp khác nhau như phân công GV gánh thêm tiết, dồn lớp (tăng sĩ số học sinh/lớp)…

Chiều 23.10 qua, ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp với Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính... Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Thiệu giao Sở Nội vụ khẩn trương kiến nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn tỉnh cơ chế thực hiện hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí GV; Sở GD-ĐT rà soát, xác định lại định mức GV tại các trường học năm học 2024 - 2025 để các sở, ngành liên quan có cơ sở tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn liên quan đến việc tuyển dụng, bố trí GV; các địa phương còn thiếu GV khẩn trương tổ chức tuyển dụng bổ sung.