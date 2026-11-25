Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết những thay đổi về nhiệt độ trong những ngày giao mùa có thể khiến cơ thể dễ cảm thấy lạnh, mệt mỏi hoặc khó chịu, đặc biệt ở những người nhạy cảm với thời tiết. Theo y học cổ truyền, nguyên tắc dưỡng sinh chú trọng việc điều hòa âm dương, khí huyết, duy trì sự hài hòa trong hoạt động của tạng phủ thông qua điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và vận động phù hợp với thời tiết, tuổi tác và thể trạng của mỗi người.

Trong đó, canh gà hầm hoài sơn và kỷ tử là một trong những món ăn dưỡng sinh có thể dễ dàng chế biến tại nhà.

Sự kết hợp của các nguyên liệu có lợi cho sức khỏe

Theo bác sĩ Phối Hiền, trong y học cổ truyền, hoài sơn có vị ngọt, tính bình, được sử dụng với công năng bổ tỳ, dưỡng vị, ích phế và bổ thận. Trong khi đó, kỷ tử có công năng bổ can thận, ích tinh, minh mục (nuôi dưỡng tinh huyết, hỗ trợ sức khỏe mắt).

Một nguyên liệu khác được bổ sung vào món canh gà là gừng tươi. Với vị cay, tính ấm, gừng có công năng ôn trung, tán hàn, làm ấm cơ thể. Khi hầm cùng thịt gà, hoài sơn, kỷ tử và gừng tạo nên món canh giàu dinh dưỡng, có vị ngọt thanh, thơm nhẹ, thích hợp thưởng thức trong những ngày thời tiết se lạnh.

Hoài sơn và kỷ tử ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Cách chế biến canh gà hầm hoài sơn và kỷ tử

Để chế biến món canh này, cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm 300 g thịt gà ta, 30 g hoài sơn khô, 10 g kỷ tử, vài lát gừng tươi và gia vị vừa ăn.

Thịt gà rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn rồi chần sơ qua nước sôi. Hoài sơn khô rửa sạch, có thể ngâm cho mềm trước khi chế biến. Cho thịt gà, hoài sơn và gừng vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, hầm trên lửa nhỏ đến khi thịt gà chín mềm.

Khi canh gần hoàn thành, cho kỷ tử đã rửa sạch vào nồi, tiếp tục đun khoảng 5 - 10 phút rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Món canh nên được thưởng thức khi còn ấm.

Canh gà hầm kỷ tử hoài sơn ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Những lưu ý khi sử dụng

Bác sĩ Phối Hiền lưu ý, công năng bổ tỳ, ích thận của các nguyên liệu là cách mô tả theo lý luận y học cổ truyền, không đồng nghĩa với việc món canh có khả năng điều trị bệnh thận hoặc cải thiện chức năng thận trên các chỉ số xét nghiệm.

Đặc biệt, người đang sử dụng thuốc chống đông warfarin cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng kỷ tử thường xuyên, do đã có những báo cáo về tương tác giữa kỷ tử và loại thuốc này.

"Bên cạnh chế độ ăn uống, việc duy trì thói quen nghỉ ngơi, vận động phù hợp, ngâm chân bằng nước ấm hay xoa bóp huyệt vị đúng cách cũng là những phương pháp dưỡng sinh giúp cơ thể thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu trong những ngày thời tiết giao mùa", bác sĩ Phối Hiền khuyến cáo.