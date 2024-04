Thêm hàng chục học sinh ở Nha Trang nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ một học sinh tử vong nghi ngộ độc thực phẩm, UBND TP.Nha Trang cho biết, khoảng 6 giờ 55, ngày 5.4, tại Trường tiểu học Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, 1 học sinh lớp 5/4, sau khi tự ăn sáng, vào trường thì mệt, ngất xỉu. Nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và gọi Trung tâm cấp cứu 115. Khi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu thì học sinh này đã tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều phụ huynh và người dân tập trung trước cổng Trường tiểu học Vĩnh Trường THẾ QUANG

Tiếp sau đó, từ 7 giờ đến 7 giờ 30, nhà trường phát hiện một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu và chuyển 16 học sinh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh, 3 học sinh vào Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang.

Đến khoảng 9 giờ, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, nhà trường phát hiện một số học sinh có triệu chứng tương tự nên nhanh chóng chuyển 3 học sinh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh, 5 học sinh vào Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang, 1 học sinh vào Phòng khám đa khoa Phúc Sinh.

Đến 12 giờ cùng ngày, theo báo cáo từ các bệnh viện, tình hình sức khỏe các học sinh đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tích cực.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, các học sinh đã ăn sáng với nhiều món khác nhau tại các hàng quán và từ những người bán hàng rong bên ngoài nhà trường. Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND TP.Nha Trang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc và đến nhà học sinh bị tử vong để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Đồng thời, UBND TP.Nha Trang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an TP.Nha Trang và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận của PVThanh Niên, sáng 5.4, tại Trường tiểu học Vĩnh Trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ cùng phụ huynh của học sinh tụ tập kín cổng trường. Các lực lượng công an, dân phòng phải bắt loa tuyên truyền, hướng dẫn người dân để giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm nói trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND TP.Nha Trang khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 5 để giải quyết theo thẩm quyền, thông tin công khai rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, báo chí...