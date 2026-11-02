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    Thêm khách sạn nhắm đến phân khúc khách gia đình đi vào hoạt động tại Phú Quốc

    Bích Chiêu
    Bích Chiêu
    Một khách sạn nhắm đến phân khúc khách gia đình vừa được khai trương và chính thức đi vào hoạt động tại Phú Quốc.
    Thêm khách sạn nhắm đến phân khúc khách gia đình đi vào hoạt động tại Phú Quốc - Ảnh 1.

    Khách sạn Amérys Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Khu phức hợp Marina Square, đường Bào, đặc khu Phú Quốc

    ảnh: b.c

    Ngày 1.11, Khách sạn Amérys Phú Quốc đã tổ chức khai trương và đi vào hoạt động tại Khu phức hợp Marina Square, đường Bào, đặc khu Phú Quốc.

    Khách sạn do Công ty Cổ phần dịch vụ Khách sạn Les Sens - Phú Quốc thuộc Tập đoàn KNI đầu tư với tổng vốn hơn 600 tỉ đồng, được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn Khách sạn Private Palace Hotels & Resorts (Đức).

    Thêm khách sạn nhắm đến phân khúc khách gia đình đi vào hoạt động tại Phú Quốc - Ảnh 2.

    Khách sạn được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn Khách sạn Private Palace Hotels & Resorts (Đức)

    ảnh: b.c

    Private Palace Hotels là tập đoàn quản lý khách sạn tư nhân chuyên sâu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng spa và chăm sóc sức khỏe y tế (medical wellness) đã tham gia vận hành nhiều khu nghỉ dưỡng khác tại Việt Nam.

    Amérys Phú Quốc có quy mô 113 phòng, được định vị là khách sạn cao cấp, đặc biệt dành cho gia đình đa thế hệ. Từ thiết kế phòng cho đến các tiện ích đều chú trọng hướng đến trẻ em và khách lưu trú gia đình. Trong khuôn viên khách sạn là khu vui chơi trẻ em trong nhà với diện tích 500m2.

    Khách sạn dành nguyên 1 sàn tầng làm spa và khu chăm sóc sức khỏe. 

    Thêm khách sạn nhắm đến phân khúc khách gia đình đi vào hoạt động tại Phú Quốc - Ảnh 3.

    Amérys Phú Quốc có quy mô 113 phòng, được định vị là khách sạn cao cấp, đặc biệt dành cho gia đình đa thế hệ

    ảnh: b.c

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