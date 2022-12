Thêm lệnh cấm TikTok tại Mỹ

Theo Engadget, Thống đốc bang Brian Kemp cho biết lệnh cấm bắt nguồn từ những lo ngại chính phủ các quốc gia liên quan có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng thông qua các ứng dụng và sử dụng dữ liệu cho mục đích gián điệp.

“Bang Georgia có trách nhiệm ngăn chặn mọi nỗ lực truy cập, xâm nhập dữ liệu an toàn và thông tin nhạy cảm của các kẻ thù nước ngoài. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là hành động để bảo vệ sự an toàn và an ninh của bang trước kẻ thù, các thực thể mà họ kiểm soát và các mối đe dọa mạng nước ngoài khác”, ông Kemp nói.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray cho biết, Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để thu thập dữ liệu về người dùng và đây là nội dung được trích dẫn bởi Kemp trong chỉ thị của ông. Người phát ngôn của thống đốc cho biết sẽ có những ngoại lệ đối với các quy tắc dành cho cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên sử dụng ba ứng dụng sau khi được phép, trong khi các trường cao đẳng và đại học của tiểu bang nằm trong diện bị cấm.





Trước Georgia, một số tiểu bang khác đã ban hành lệnh cấm tương tự như South Dakota, Maryland, Texas, Alabama, Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina và Utah. Quân đội Mỹ cũng đã cấm TikTok khỏi các thiết bị mà họ sở hữu. Trong khi đó Indiana kiện ứng dụng này về những nội dung trong tuyên bố của công ty liên quan đến các vấn đề an ninh và an toàn cho trẻ em.

Hôm 14.12, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua một dự luật tìm cách cấm TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ liên bang. Dự luật này vẫn cần có sự chấp thuận của Hạ viện trước khi được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Các nhà lập pháp cũng đã đệ trình các dự luật tại Hạ viện và Thượng viện trong tuần này như là nỗ lực mới nhất để cấm hoàn toàn TikTok ở Mỹ.