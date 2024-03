Thêm một bang tại Úc dừng nhận học sinh 4 tỉnh ở Việt Nam

Sunnie Nguyễn, nữ sinh đã mất tích bí ẩn tại thành phố Adelaide, bang Nam Úc trong 2 tháng qua CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK

Sáng 12.3, các công ty tư vấn du học là đại diện tuyển sinh của Sở Giáo dục New South Wales tại Việt Nam nhận được thông báo mới nhất về việc tạm dừng nhận học sinh Việt Nam đến từ một số tỉnh.

Cụ thể, do "lo ngại về việc không tuân thủ quy định thị thực", từ hôm nay (12.3), Sở Giáo dục New South Wales sẽ dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh đến học bậc phổ thông công lập.

Đồng thời, với những đơn xin nhập học năm 2024 đã nộp trước đó từ học sinh ở các tỉnh nêu trên, Sở Giáo dục New South Wales sẽ hoàn lại lệ phí đăng ký cho ứng viên thông qua các công ty tư vấn du học. Sở Giáo dục New South Wales cũng đánh giá cao sự hợp tác, thấu hiểu và gửi lời xin lỗi đến các đối tác tuyển sinh vì sự bất tiện này.

Là một trong những đơn vị nhận được thông báo trên, thạc sĩ Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh, cho rằng việc Sở Giáo dục New South Wales dừng nhận học sinh Việt Nam từ các tỉnh nêu trên là một "quyết định khó khăn", bởi điều này đồng nghĩa sở tự cắt giảm số lượng học sinh tiềm năng của mình.

"Không chỉ là bang có đông du học sinh Việt nhất, New South Wales cũng là bang có nhiều học sinh Việt Nam đến từ 4 tỉnh rủi ro nhưng thực sự nghiêm túc học tập. Thế nên, quyết định này đã được đưa ra sau các khảo sát, tổng kết, đánh giá và xem xét kỹ càng. Song, tôi hy vọng đây chỉ là giải pháp tạm thời và Sở Giáo dục New South Wales sẽ sớm có sự điều chỉnh", bà Nhâm bày tỏ.

Nữ giám đốc đồng thời nhấn mạnh: "Những học sinh nghiêm túc ở Việt Nam nói chung, tại các tỉnh rủi ro nêu trên nói riêng hãy cứ bình tĩnh và phấn đấu. Nếu các bạn học tốt, có tài chính tốt cùng ý định du học nghiêm túc, chắc chắn trường vẫn nhận và chính phủ Úc vẫn cấp thị thực. Thực tế, Úc chỉ đang nỗ lực cắt giảm rủi ro cho sinh viên quốc tế chân chính và họ luôn chào đón những ai tử tế đến học, ở lại làm việc. Khách hàng của chúng tôi dù đến từ các tỉnh rủi ro cao vẫn được nhận thị thực du học".

Trước đó khoảng 1 tháng, Sở Giáo dục Nam Úc cũng thông tin với Báo Thanh Niên rằng sẽ tạm dừng nhận học sinh Việt Nam từ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, đồng thời thắt chặt quy định tuyển sinh với 6 tỉnh, thành khác là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Hướng dẫn tuyển sinh năm 2024 mà Sở Giáo dục Nam Úc gửi đến các công ty tư vấn du học là đại diện tuyển sinh của bang này tại Việt Nam

Quyết định trên được đưa ra trong quá trình xem xét quê quán của một số ít du học sinh Việt mất tích tại bang này thời gian qua, đồng thời tuân thủ đạo luật Dịch vụ giáo dục dành cho sinh viên quốc tế (ESOS 2000) nhằm bảo vệ tính trung thực của hệ thống thị thực nước này, theo người phát ngôn Sở Giáo dục Nam Úc thời điểm đó.

Động thái dừng nhận học sinh Việt Nam của một số bang tại Úc diễn ra trong bối cảnh nước này đang thắt chặt các quy định liên quan đến thị thực du học và làm việc nhằm cắt giảm số lượng người nhập cư xuống chỉ còn một nửa vào năm 2026-2027, vào khoảng 235.000 người.



Ở bậc giáo dục ĐH, hồi giữa tháng 2, ít nhất 8 cơ sở giáo dục tại Úc đã rút thư mời nhập học hay yêu cầu công ty tư vấn du học hoặc du học sinh từ các thị trường có rủi ro cao tự rút đơn nhập học vì tin rằng ứng viên khó có khả năng đậu thị thực. Hiện tượng này diễn ra chủ yếu ở các thị trường rủi ro cao như Pakistan, Nigeria và không bao gồm Việt Nam, theo đại diện của một số trường tại Việt Nam.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, có 768.113 sinh viên quốc tế theo học các khóa tại Úc tính đến tháng 10.2023. Trong đó, Việt Nam có hơn 31.000 du học sinh, xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Để sinh sống tại Úc trong thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ Úc khuyên sinh viên quốc tế đảm bảo tài chính ở mức khoảng 25.000 USD (600 triệu đồng) mỗi năm.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với Sở Giáo dục New South Wales và sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc.