Thêm một ngân hàng mô được Bộ Y tế cấp phép

Ngân hàng mô giúp bệnh viện triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến, trong đó có ghép giác mạc, rút ngắn thời gian chờ của người bệnh. Ngân hàng mô cũng tiếp nhận và lưu trữ màng ối từ sản phụ khỏe mạnh sau sinh, nguồn mô dùng trong điều trị tổn thương bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu nhãn khoa phức tạp.

Ngân hàng mô giúp nhiều người bệnh được ghép giác mạc ẢNH: HOÀI THU

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc, mỗi năm tăng thêm khoảng 15.000 ca. Danh sách chờ ghép hiện lên tới 1.000 bệnh nhân, trong khi nguồn mô đạt chuẩn còn hạn chế.

Cùng với ứng dụng công nghệ cao trong nhãn khoa, Bệnh viện Đông Đô điều trị nhiều ca bệnh phức tạp thuộc các chuyên khoa. Trong đó, về hỗ trợ sinh sản, hơn 10.000 trẻ IVF đã chào đời khỏe mạnh.