Sức khỏe

Thêm một ngân hàng mô được Bộ Y tế cấp phép

Nam Sơn
Nam Sơn
10/12/2025 07:10 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Bệnh viện Đông Đô (Hà Nội) đã ra mắt Ngân hàng mô, với toàn bộ quy trình theo chuẩn quốc tế: tiếp nhận, sàng lọc, kiểm định, bảo quản, truy vết và cung ứng mô cho điều trị.

Ngân hàng mô giúp bệnh viện triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến, trong đó có ghép giác mạc, rút ngắn thời gian chờ của người bệnh. Ngân hàng mô cũng tiếp nhận và lưu trữ màng ối từ sản phụ khỏe mạnh sau sinh, nguồn mô dùng trong điều trị tổn thương bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu nhãn khoa phức tạp.

Thêm một ngân hàng mô được Bộ Y tế cấp phép

Ngân hàng mô giúp nhiều người bệnh được ghép giác mạc

ẢNH: HOÀI THU

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc, mỗi năm tăng thêm khoảng 15.000 ca. Danh sách chờ ghép hiện lên tới 1.000 bệnh nhân, trong khi nguồn mô đạt chuẩn còn hạn chế.

Cùng với ứng dụng công nghệ cao trong nhãn khoa, Bệnh viện Đông Đô điều trị nhiều ca bệnh phức tạp thuộc các chuyên khoa. Trong đó, về hỗ trợ sinh sản, hơn 10.000 trẻ IVF đã chào đời khỏe mạnh.

Tin liên quan

Dụi mắt quá nhiều, chàng trai 21 tuổi phải ghép giác mạc

Dụi mắt quá nhiều, chàng trai 21 tuổi phải ghép giác mạc

Mỗi khi bị ngứa hay bụi bay vào mắt, chúng ta thường đưa tay dụi mắt. Đây là hành động vô hại và mang lại cảm giác dễ chịu tức thời. Nhưng nếu dụi mắt liên tục và thành thói quen thì có thể dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe. Một chàng trai 21 tuổi ở Malaysia đã phải phẫu thuật ghép giác mạc vì dụi mắt quá nhiều.

Khám phá thêm chủ đề

ngân hàng mô Bệnh viện Đông Đô hà nội Bộ Y tế ghép giác mạc
