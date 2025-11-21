Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Thêm một phim Việt gia nhập 'câu lạc bộ phim trăm tỉ'

Hải Duy
Hải Duy
21/11/2025 16:08 GMT+7

Sau chưa đầy 10 ngày công chiếu, 'Truy tìm Long Diên Hương' của đạo diễn Dương Minh Chiến chính thức gia nhập 'câu lạc bộ phim trăm tỉ' của điện ảnh Việt.

- Ảnh 1.

Tác phẩm có sự tham gia của diễn viên Quang Tuấn cán mốc 100 tỉ đồng, trở thành phim có doanh thu trăm tỉ hiếm hoi sau cơn sốt Mưa đỏ Tử chiến trên không

Ảnh: ĐPCC

Theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, tính đến thời điểm hiện tại dự án điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương chính thức cán mốc 100 tỉ đồng, góp mặt trong loạt phim đạt 100 tỉ. Theo ghi nhận, riêng ngày 21.11 (tính đến 15 giờ 30 phút), phim của đạo diễn Dương Minh Chiến đã mang về hơn 3,8 tỉ đồng, tương ứng hơn 42.000 vé được bán ra. Con số này không chỉ giúp phim tiếp tục dẫn đầu tại phòng vé Việt mà còn bỏ xa các đối thủ còn lại, áp đảo suất chiếu so với các dự án khác như: Wicked 2: For Good, Anh trai say xe, Cưới vợ cho cha, Lọ lem chơi ngãi...

Sức hút của 'Truy tìm Long Diên Hương'

- Ảnh 2.

Không chỉ về mặt doanh thu, Truy tìm Long Diên Hương còn được khán giả và giới chuyên môn dành nhiều lời khen về nội dung

Ảnh: ĐPCC

Trước khi chính thức ra rạp, phim có sự tham gia của Doãn Quốc Đam đã ghi nhận tín hiệu tích cực từ các suất chiếu đặc biệt khi liên tục dẫn đầu và bỏ xa những đối thủ công chiếu cùng thời điểm. Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, phim thu về gần 50 tỉ đồng, bỏ xa loạt phim Việt và vượt trội các tựa phim ngoại nhập ăn khách mới ra mắt về doanh thu. Trong top 10 phim có doanh thu cao nhất theo thống kê của chuyên trang, tác phẩm hài - hành động này là một trong số ít phim Việt đủ sức "đọ" với loạt bom tấn quốc tế ở phòng vé cuối năm. Với thành tích trăm tỉ, có thể thấy sau "cơn sốt" Mưa đỏTử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương là tác phẩm Việt hiếm hoi đạt mốc 100 tỉ đồng.

Trước khi tác phẩm điện ảnh này đạt 100 tỉ đồng, đại diện Box Office Vietnam cho rằng: "Phim muốn đạt mốc 100 tỉ đồng phải thực sự tạo được sự bùng nổ, có thể đến từ kịch bản nổi bật hoặc sức hút từ dàn diễn viên, đạo diễn... Nếu không hội đủ những yếu tố đó, rất khó để chinh phục khán giả hiện nay". Điều này minh chứng, Truy tìm Long Diên Hương là tác phẩm hiếm hoi hội tụ đủ các yếu tố "điểm sáng" sau "bữa tiệc điện ảnh" kéo dài suốt nhiều tháng qua.

"Đứa con tinh thần" của đạo diễn Dương Minh Chiến không chỉ giữ vững vị trí đứng đầu phòng vé trong nhiều ngày liền, mà còn được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao về mặt nội dung khi là tác phẩm hành động hiếm hoi được công chiếu trên màn ảnh rộng trong năm 2025. Bàn về dự án điện ảnh này, ông Khánh Dương - Đại diện Box Office Vietnam cũng nhận định Truy tìm Long Diên Hương được xem là điểm sáng của phòng vé Việt trong tuần qua. Với đà tăng trưởng như hiện tại, phía này cũng cho biết phim sẽ có nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian tới.

- Ảnh 3.

Khai thác đề tài văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Cá ông của người dân miền biển Việt Nam, phim của đạo diễn Dương Minh Chiến được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian tới

Ảnh: ĐPCC

Truy tìm Long Diên Hương là bộ phim thể loại hài - hành động kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn thủ vai) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Tác phẩm này mang đậm hơi thở miền biển, nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió của cuộc đời. Phim quy tụ dàn diễn viên như NSND Thanh Nam, diễn viên Ngân Quỳnh, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo...

Bên cạnh thành tích nổi bật vừa đạt được của bộ phim có sự tham gia của Quang Tuấn, phòng vé thời gian qua cũng ghi nhận loạt phim Việt phải "ngậm ngùi" rời rạp sớm vì doanh thu không đạt kỳ vọng. Tác phẩm của giám chế Bình Bồng Bột - Phá đám sinh nhật mẹ rời rạp với doanh thu hơn 5,5 tỉ đồng hay dự án điện ảnh do Quách Ngọc Ngoan đóng chính - Trái tim què quặt rời rạp với doanh thu chưa đến 1 tỉ đồng.

Phòng vé Việt vừa đón thêm loạt "tân binh" như Bẫy tiền, Cưới vợ cho cha, Quán Kỳ Nam… Những dự án này được kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" cho thị trường phim Việt dịp cuối năm, góp phần tạo sự sôi động cho đường đua doanh thu đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Tin liên quan

Nữ diễn viên từng thi hoa hậu đang 'gây sốt' màn ảnh Việt là ai?

Nữ diễn viên từng thi hoa hậu đang 'gây sốt' màn ảnh Việt là ai?

Sở hữu vai diễn hài hước, duyên dáng trong phim 'Truy tìm Long Diên Hương', Nguyên Thảo là cái tên được khán giả dành nhiều lời khen với sự trở lại màn ảnh rộng lần này.

Khám phá thêm chủ đề

truy tìm long diên hương phim việt Điện ảnh Việt phim điện ảnh phim Doãn Quốc Đam Quang Tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận