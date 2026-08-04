Thêm một phim Việt gia nhập ‘đường đua’ 2.9

Nhà sản xuất Quý tử vượt giàu vừa công bố lịch khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 28.8, với suất chiếu đặc biệt ngày 27.8. Ra mắt khán giả trong dịp lễ 2.9, tác phẩm có sự góp mặt của Thu Trang - Tiến Luật khiến nhiều người tò mò khi "đối đầu" với một số phim Việt, trong đó có Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (21.8) và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (28.8).

Có gì trong phim 'Quý tử vượt giàu'?

Thu Trang - Tiến Luật lần đầu đóng vợ chồng trên màn ảnh rộng Ảnh: NSX

Quý tử vượt giàu là câu chuyện xoay quanh hành trình nuôi dạy Phú Quý (Đình Dương - Hạo Khang) của gia đình ông Phát (Tiến Luật) - bà Diệp (Thu Trang). Phim do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, hứa hẹn mang đến màu sắc hài hước cho khán giả. Bên cạnh đó, dự án này còn mở ra góc nhìn về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

Ngoài sự tham gia của nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Trung Lùn, Ngô Kiến Huy… tác phẩm gây chú ý khi Thu Trang - Tiến Luật lần đầu đảm nhận vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Trước đó dù từng có nhiều lần đóng phim chung nhưng cả hai ở các tuyến nhân vật khác nhau.

Thu Trang và Tiến Luật ghi dấu với khán giả nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng sự ăn ý trong nghệ thuật. Theo nhà sản xuất, chính sự đồng điệu được vun đắp qua nhiều năm gắn bó, kết hợp với kinh nghiệm diễn xuất sẽ giúp cả hai mang đến hình ảnh vợ chồng vừa chân thực, vừa duyên dáng trên màn ảnh rộng.

Diễn viên Hạo Khang trở lại sau Đất rừng phương Nam, Con kể ba nghe Ảnh: NSX

Mới đây, nhà sản xuất cũng hé lộ những hình ảnh hậu trường, tiết lộ bối cảnh quay hình của phim tại Vũng Tàu. Chia sẻ về lựa chọn này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết đây là nơi có những con dốc, phố cổ, hàng cây đáp ứng những tiêu chí anh đặt ra. Đặc biệt, việc lấy bối cảnh tại thành phố biển không chỉ tạo nên chất liệu hình ảnh đặc trưng mà còn gắn với hình tượng “con cá ra biển lớn” - một ẩn dụ xuyên suốt cho hành trình trưởng thành của Phú Quý và những kỳ vọng mà ông Phát gửi gắm nơi con trai.

Theo Tiến Luật, việc mỗi ngày nhân vật Phú Quý phải đi xuống dốc để đến trường rồi leo dốc trở về nhà không chỉ là thói quen sinh hoạt, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình rèn luyện bản lĩnh và vượt qua thử thách của nhân vật. Trong khi đó, Thu Trang cho biết ê kíp đã chăm chút từng chi tiết trong ngôi nhà, từ góc học tập, chiếc phản bên khung cửa sổ đến ô cửa nhìn ra biển, để tạo nên một không gian sống gần gũi của một gia đình.

Bên cạnh bối cảnh xóm lao động nghèo nơi Phú Quý lớn lên, tập hậu trường còn hé lộ căn biệt thự xa hoa trong phim. Diễn viên Hạo Khang hài hước kể: “Em bước vô nhà mà không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Anh Ngô Kiến Huy còn bảo em ngồi lên ghế sofa, rồi nói cái ghế này giá 400 triệu đồng. Từ đó, em không dám ngồi lên bất cứ món đồ nào trong nhà, chỉ dám ngồi chiếc ghế mình mang theo”.