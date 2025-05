Thêm nhiều dự án được gỡ vướng

Dự án hồi sinh sau 20 năm

Tại cuộc họp mới nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất phương án xử lý các vướng mắc tại dự án khu nhà ở Tân An Huy bị "treo" hơn 20 năm. Chủ tịch TP yêu cầu Công ty Tân An Huy, chủ đầu tư (CĐT) dự án, phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến ngân sách nhà nước. Đây là điều kiện tiên quyết và bắt buộc trước khi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép triển khai các bước tiếp theo. Theo đó, để đảm bảo việc thu hồi nợ thuế, UBND TP đề nghị Chi cục Thuế khu vực II lập ra một tài khoản. Các khoản tiền của CĐT thu được, bao gồm từ khách hàng, đối tác phải được nộp vào tài khoản này. Từ đó giải quyết dần các vướng mắc của CĐT.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy, chia sẻ, sau 7 năm tiếp quản công ty từ chủ dự án cũ, đến nay cơ bản những khó khăn của dự án đã được giải quyết. Đầu tiên là việc cho phép công ty được lập một tài khoản do Đội thuế H.Nhà Bè trực tiếp quản lý. Khách hàng và CĐT sẽ nộp tiền thẳng vào tài khoản này. Chi cục Thuế sẽ giám sát và trích lại đủ số tiền nợ thuế của công ty khoảng 181 tỉ đồng. Cơ quan thuế sẽ giữ số tiền khách hàng nộp vào cho đến khi thu đủ khoản nợ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, công ty sẽ được phép sử dụng các khoản tiền còn lại để tiếp tục triển khai dự án. Đây là một cơ chế rất minh bạch, vừa đảm bảo quyền lợi của nhà nước, vừa giúp công ty có lối ra. TP đã rất cởi mở khi đưa ra phương án này.

Sau hơn 20 năm, dự án Tân An Huy đến nay mới có cơ hội hồi sinh ẢNH: ĐÌNH SƠN

TP cũng cho phép dự án được điều chỉnh quy hoạch (thêm tầng hầm), tạm thời cho tồn tại 14 căn nhà xây dựng sai phép đến khi quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Doanh nghiệp (DN) cũng được tiếp tục đền bù phần còn lại, xây dựng hạ tầng của dự án còn dở dang. Đối với các tranh chấp với khách hàng, TP yêu cầu CĐT giải quyết theo luật Dân sự, tại tòa án.

Ông Nguyễn Hồng Hải thông tin: Hiện hơn 80% cư dân Tân An Huy đã đồng ý đóng thêm khoảng 10 triệu đồng/m2, tương ứng khoảng 5.800 m2. Nếu cư dân đóng đủ thì số tiền thu về khoảng 580 tỉ đồng, theo thỏa thuận sẽ dùng để nộp số tiền thuế nợ và phạt chậm nộp. Khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính xong thì CĐT sẽ được mở lại mã số thuế, hoạt động và TP sẽ điều chỉnh quy hoạch.

"Cơ chế này giúp giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề. Vừa đảm bảo tiền nợ thuế được thu hồi triệt để cho ngân sách, vừa tạo ra một kênh an toàn để khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán mà không lo ngại tiền bị sử dụng sai mục đích. Đồng thời giúp công ty tránh rủi ro pháp lý khi thu tiền của khách hàng trong bối cảnh hoạt động đang bị đình chỉ vì nợ thuế. Tuy nhiên TP cũng đặt ra lộ trình rõ ràng. Nếu sau một khoảng thời gian nhất định mà công ty không thể thu đủ tiền để hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế tiếp theo, bao gồm cả việc phát mãi tài sản của công ty để thu hồi nợ", ông Hải cho hay.

Tương tự, mới đây ông N.G, CĐT dự án TLB (Bình Thuận), cũng vui mừng thông báo vào quý 3/2025 này dự án sẽ triển khai trở lại khi các vướng mắc về pháp lý được tháo gỡ. Đặc biệt là quyết định không khởi tố vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vì không có dấu hiệu phạm tội như một số đơn thư được gửi đến. Hiện CĐT đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các hạng mục và sớm đưa vào bàn giao một số phân khu cho khách hàng trong cuối năm nay.

Tập đoàn Novaland cũng phát đi thông tin cho thấy hàng loạt dự án của DN này tại TP.HCM sẽ được gỡ vướng trong thời gian tới, nhiều dự án cũ được tháo gỡ đang rục rịch tái khởi động. Dự kiến trong quý 2/2025, một dự án khác của Novaland là Victoria Village (TP.Thủ Đức) cũng sẽ có quyết định chính thức về tiền sử dụng đất bổ sung. Như vậy, Victoria Village sẽ sớm xong pháp lý, xây dựng và giao nhà từ quý 1/2026.

Tại TP.HCM có 34 dự án được gỡ vướng, trong đó có 8 dự án đã được tháo gỡ hoàn toàn như dự án The Metropole Thủ Thiêm của Công ty Quốc Lộc Phát, khu nhà ở xã hội của Công ty VTHouse và Công ty CP Tâm Giao, dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, khu chung cư và thương mại Metro Star của Công ty đầu tư Metro Star, và dự án Celadon City của Công ty Gamuda Land...

Thay đổi cách làm, tháo gỡ hiệu quả

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM, thời gian qua, T.Ư và các địa phương đã rất tích cực, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, các vướng mắc về pháp lý cho DN và người dân. Lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ngành đã phải họp xuyên đêm, họp cả thứ bảy và chủ nhật. Trong các cuộc họp đó có mời lãnh đạo DN cùng dự. Thành phần dự cũng là lãnh đạo các sở, ngành, không cho chuyên viên đi thay. Chính vì vậy những vướng mắc của DN được bàn luận, mổ xẻ tại chỗ và đưa ra quyết định tháo gỡ khó khăn ngay tại cuộc họp. Đây là cách làm hay, rất nhanh và hiệu quả.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy trong quý 1/2025, cả nước có 14 dự án hoàn thành, với quy mô khoảng 3.813 căn, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2024. Có 26 dự án được cấp phép mới, với khoảng 15.780 căn, bằng 136% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 59 dự án, với quy mô khoảng 19.760 căn, bằng 155,2% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện trên cả nước có 994 dự án đang triển khai xây dựng, với quy mô khoảng 399.873 căn.

Ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), cho biết trong quý 1/2025 đã xuất hiện một số DN lớn có kết quả kinh doanh khả quan và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường như Vingroup, Masterise, Lotte... Ngoài ra, thị trường cũng có sự tăng trưởng nguồn cung từ các đô thị vệ tinh ở Hà Nội và TP.HCM. Lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở thấp tầng và đất nền. Nhiều sản phẩm BĐS đã được tiêu thụ nhanh chóng, cho thấy sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư và người mua thực. "Hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tổ công tác, ban chỉ đạo và các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã giúp thị trường có nhiều chuyển biến tích cực", ông Dũng nói.