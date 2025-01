Dự án Tân An Huy khởi động trở lại sau 20 năm bán cho khách hàng

Theo đó, Công ty Tân An Huy đã gửi thông báo đến UBND huyện Nhà Bè, UBND xã Phước Kiển về việc khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: hệ thống đường giao thông; hệ thống cống thoát nước mưa, thoát nước bần; cây xanh; hệ thống chiếu sáng; bờ kè. Ngày khởi công 6.2.2025 và ngày hoàn thành dự kiến 6.2.2028.

Thông tin này khiến những khách hàng của dự án Tân An Huy được an ủi vì đến nay, sau gần 20 năm triển khai nhưng cơ sở tầng dự án Tân An Huy mới thực hiện được hơn 30%. Trong đó có trạm xử lý nước thải có công suất 2.100 m3 /ngày đêm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động.

Dự án dở dang hàng thập kỷ và chính thức bất động sau khi ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân An Huy mất hồi năm 2017. Cùng với việc Thanh tra TP.HCM chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án như nợ tiền thuế doanh nghiệp, 15 căn nhà đã xây dựng không phép, sai quy hoạch, dự án đền bù chưa xong... thì dự án rơi vào tình trạng bất động. Đáng nói, hàng trăm khách hàng của dự án đã trả tới 95% tổng giá trị nền đất đã mua phải chịu cảnh chôn vốn mà không thể xây dựng nhà cửa, thậm chí có những khách hàng còn chưa được nhận nền.

Sau rất nhiều nỗ lực, hiện nay những lãnh đạo mới của Công ty Tân An Huy đã lập phương án báo cáo UBND huyện Nhà Bè xin tồn tại những phần không sai so với quy hoạch được duyệt và chủ trương của UBND TP.HCM (cho phép xây dựng 1 tầng hầm). Đối với những phần sai phạm, công ty sẽ cùng khách hàng khắc phục đúng với quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt.

Dự án Tân An Huy khởi công trở lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật ẢNH: HÀ MAI

Đến nay, công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Đo đạc bản đồ của Sở Tài nguyên và Môi trường đo vẽ, cắm mốc và xây dựng hàng rào xác định vị trí hiện trạng của dự án. Xác định diện tích đã bồi thường, diện tích chưa bồi thường, diện tích đất công (theo báo cáo của UBND huyện Nhà Bè là hơn 24.000 m2) và đã cập nhật hồ sơ biến động trong sổ đỏ dự án. Công ty cũng đã giao nộp toàn bộ sổ đỏ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

Ngoài ra, công ty đã nộp toàn bộ số tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho toàn bộ dự án là khoảng 32 tỉ đồng. Riêng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng 3 dự án thành phần tính đến ngày 30.9.2024 đã tăng lên hơn 215 tỉ đồng (bao gồm tiền thuế gốc và tiền chậm nộp), công ty cũng đã có văn bản xin UBND TP xem xét cho nộp theo lộ trình và đang tiếp tục có văn bản xin Cục Thuế TP.HCM chỉ đạo để công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy, khẳng định đã có phương án tốt, đảm bảo đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án và hoàn thành dự án, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Nhà Bè cũng đã có văn bản báo cáo Thanh tra TP.HCM xem xét trình UBND TP.HCM cho tiếp tục thực hiện dự án. Công ty có cam kết sẽ hoàn thành dự án trong thời hạn 36 tháng, khắc phục hoàn toàn những sai phạm, triển khai dự án đúng quy định của pháp luật.