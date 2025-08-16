Thêm nhiều trường ở Hà Nội bị phụ huynh nghi phát sách giả

Sách Tiếng Anh in năm 2024 nhưng được xác thực từ năm 2023

Cụ thể, chị Vũ Thị Liễu (người địa phương, tên nhân vật đã thay đổi) cho biết, hồi cuối tháng 5.2025, sau khi đăng ký thì giáo viên chủ nhiệm lớp 4 (năm học 2024 - 2025) ở Trường tiểu học Bê Tông phát cho con chị bộ sách giáo khoa lớp 5, năm học 2025 - 2026 có 23 quyển sách. Tổng số tiền của bộ sách này là hơn 530.000 đồng.

Phụ huynh nghi ngờ những quyển sách Tiếng Anh này là giả ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngày 13.8 vừa qua, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc phụ huynh nghi ngờ Trường tiểu học TT.Xuân Mai A (xã Xuân Mai) phát sách giả, chị Liễu kiểm tra lại bộ sách lớp 5 của con thì phát hiện chỉ có 2/23 quyển sách quét được mã QR in ở bìa sau sách.

Tuy nhiên, đến ngày 14.8, khi kiểm tra lại, chị Liễu thấy chỉ còn quyển sách Tiếng Anh tập 2 bị lỗi. Riêng 22 quyển sách còn lại thì đã quét được mã QR, xác thực là người đầu tiên kích hoạt sản phẩm.

Kiểm tra sách Tiếng Anh tập 2, chị Liễu phát hiện không thể cào được lớp bạc ở vị trí lấy mã kích hoạt. Đặc biệt, khi quét mã QR, điện thoại lập tức nhận thông báo mã bị làm giả và hệ thống nhắc "không nên mua cuốn sách này".

Tiếp tục dùng điện thoại quét mã QR in ở bìa sách phía sau, chị Liễu nhận được cảnh báo "không phải người đầu tiên xác thực xuất bản phẩm này".

Bấm vào xem lịch sử xác thực, chị Liễu thấy với mã V39XETCUYQ9NL đã có hơn 200 lượt xác thực, trong đó lần xác thực đầu tiên diễn ra hồi tháng 8.2023. Trong khi đó, thông tin ở trang cuối sách thể hiện, cuốn sách này được in và nộp lưu chiểu vào tháng 4.2024, được in ấn bởi Công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ, có địa chỉ ở TP.Cần Thơ.

"Tôi mong muốn phía nhà trường đưa ra câu trả lời hợp lý, thỏa đáng và kết luận xem sách Tiếng Anh tập 2 đã phát cho con tôi là sách thật hay giả? Không lẽ tôi đóng tiền thật rồi nhận lại sách giả", chị Liễu bày tỏ.

Khi phụ huynh quét mã QR sau bìa sách thì hiện lên cảnh báo mã bị làm giả ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đáng chú ý, không riêng gì Trường tiểu học Bê Tông, một phụ huynh tên Nguyễn Thị Thắm (tên nhân vật đã thay đổi) cũng nghi ngờ Trường THCS Xuân Mai A đã phát sách Tiếng Anh giả cho con mình.

Theo chị Thắm, bộ sách giáo khoa lớp 6, khóa 2025 - 2026, của con chị được phát hồi tháng 7 vừa qua, khi chị đi nộp hồ sơ nhập học cho con trai. Bộ sách gồm 21 quyển, tổng số tiền khoảng 390.000 đồng.

Đến ngày 15.8, chị Thắm bỏ bộ sách ra kiểm tra thì thấy 2 quyển sách Tiếng Anh tập 1 và tập 2 nghi bị làm giả vì có chung số seri N241-LY42-7BFA. Quét mã QR thì nhận được cảnh báo mã bị làm giả. Cạnh đó, chị cũng không thể cào được lớp bạc in trên bìa sách để kích hoạt.

Trước tình trạng phụ huynh nghi ngờ nhà trường phát sách giả, ngày 16.8, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ lãnh đạo Trường tiểu học Bê Tông và Trường THCS Xuân Mai A. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo 2 trường này cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi lại thông tin cụ thể sau.

Nhiều sách đã quét được mã QR, riêng sách Tiếng Anh vẫn lỗi

Liên quan đến vụ việc nghi ngờ ở Trường tiểu học TT.Xuân Mai A phát sách giả, ngày 14.8, chị Hoàng Thị Lan (người địa phương) cho biết, 18 quyển sách lớp 5, khóa 2025 - 2026 (chưa có sách Tiếng Anh) được nhà trường phát cho con chị đã quét được mã QR in ở bìa sách phía sau.

Trước đó, chỉ có 5/18 quyển sách mà chị nhận được từ nhà trường có thể truy xuất được thông tin, 13 quyển còn lại thì không quét được mã QR.

Sách Tiếng Anh lớp 4 cũ của con chị Hoàng Thị Lan nghi bị làm giả. Ở bìa sách không có mã QR và khi cào lớp bạc thì không có mã kích hoạt, đồng thời xuất hiện lớp ni lông in ở vị trí lấy mã. ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tuy nhiên, đối với 3 quyển sách Tiếng Anh lớp 4 cũ (khóa 2024 - 2025) do Trường tiểu học TT.Xuân Mai A phát thì vẫn bị chị nghi là giả.

Theo đó, phía sau bìa sách Tiếng Anh có lớp bạc nhưng khi cào thì không hiện mã kích hoạt. Đặc biệt, có quyển sách khi cào lớp bạc này thì thấy một lớp ni lông.

Sau phản ánh của Thanh Niên về tình trạng phụ huynh ở Trường tiểu học TT.Xuân Mai A nghi nhà trường phát sách giả khiến họ phải đi mua bộ sách mới, ông Chu Văn Khang, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Mai, cho biết đã cử cán bộ vào cuộc xác minh và yêu cầu nhà trường báo cáo việc phát hành sách.

Quá trình làm việc, lãnh đạo Trường tiểu học TT.Xuân Mai A cam kết cung cấp sách đảm bảo đúng chất lượng cho các học sinh.

Đối với việc trước đó, phụ huynh khi quét mã QR ở sách do nhà trường cung cấp nhưng không truy xuất được nguồn gốc là do đường link bị lỗi. "Sau khi có ý kiến, phía công ty cấp sách cho nhà trường cho biết đã khôi phục lại đường link này. Xã cũng cử cán bộ cho quét lại mã QR đối với sách của nhà trường thì đều truy xuất được thông tin", ông Khang cho biết.

Theo ông Khang, đối với thông tin sách Tiếng Anh được các trường phát cho phụ huynh vẫn bị nghi ngờ là sách giả, xã sẽ cử cán bộ tiếp tục kiểm tra, làm việc với các bên liên quan. "Nếu có dấu hiệu làm giả sẽ xử lý triệt để", ông Khang khẳng định.