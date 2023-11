Thêm nỗ lực quốc tế nhằm kiểm soát AI

Theo tài liệu hướng dẫn gồm 20 trang được công bố ngày 26.11, tổng cộng 18 nước đồng ý rằng các công ty thiết kế và đưa vào sử dụng AI cần phải phát triển và triển khai công nghệ theo hướng tránh AI trở thành công cụ của các phần tử bất hảo và gây phương hại cho người dùng.



Thế giới đang chạy đua kiểm soát trí thông minh nhân tạo AP

Thỏa thuận này không mang tính ràng buộc và chủ yếu bao gồm những đề xuất tổng quát như theo dõi để tránh tình trạng lạm dụng các hệ thống AI, bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ bị làm giả, thẩm định các nhà cung cấp phần mềm và chỉ phát hành phiên bản chính thức sau khi thông qua kiểm tra về bảo mật.

Tuy nhiên, bà Jen Easterly, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng Mỹ, cho rằng điều quan trọng là nhiều nước đã tham gia ủng hộ ý tưởng cho rằng AI phải đặt tiêu chí an toàn là trên hết.

Bà Easterly đánh giá văn bản vừa được thông qua đại diện cho sự nhất trí rằng việc bảo mật trong giai đoạn thiết kế là điều quan trọng nhất cần làm.

Bên cạnh Anh, Mỹ, những nước ký vào thỏa thuận bao gồm Canada, Đức, Ý, CH Czech, Estonia, Ba Lan, Úc, Chile, Israel, Nigeria, Pháp, Nhật Bản, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc và Singapore.