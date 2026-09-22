Thêm phương thức nhận lương hưu từ tháng 10

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hiện lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả qua 2 hình thức tài khoản cá nhân và tiền mặt.

Người thuộc diện được hưởng lương hưu có thể tạo lập tài khoản trên VNeID để tiếp nhận tiền ẢNH: THU HẰNG

Đối với hình thức nhận lương hưu qua tài khoản bắt đầu từ ngày 1 và 2 đầu tháng. Trong đó, 21 tỉnh, thành: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng.

13 tỉnh, thành chi trả vào ngày mùng 2 hàng tháng, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp.

Đối với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với bưu điện tỉnh theo địa bàn phụ trách tổ chức chi trả theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đã thống nhất giữa BHXH và bưu điện.

Ngoài 2 hình thức chi trả trên, BHXH Việt Nam cho biết, từ 28.9, người thuộc diện được hưởng lương hưu, tiền hỗ trợ và các chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, trong đó có quy định liên quan đến trả lương hưu, tiền an sinh xã hội.

VNeID không phải là tài khoản ngân hàng

Như vậy, từ tháng 10, người thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có thể nhận tiền qua VNeID. BHXH Việt Nam lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Theo quy định, mỗi người chỉ được tích một trong 3 loại tài khoản: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Tài khoản này phải chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Quy định này nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ nhầm lẫn hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền.

Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không đồng nghĩa người dân bắt buộc phải chuyển sang phương thức này.

Theo BHXH Việt Nam, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Điều này giúp những người chưa có điều kiện sử dụng phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID vẫn được nhận đầy đủ chế độ theo quy định.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý việc tuyên truyền, hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai, nhất là đối với người cao tuổi, người ở khu vực nông thôn, miền núi và những người chưa quen với giao dịch điện tử. Người dân cần được hướng dẫn rõ cách tạo lập, tích hợp và sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được BHXH Việt Nam xác định là một bước trong quá trình số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội, hướng tới phương thức chuyển tiền thuận tiện, an toàn và minh bạch hơn, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi của những người chưa sử dụng phương thức này.