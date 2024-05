Thêm sáng kiến, thêm tiện ích cho người dân

Tại Q.Hải Châu, nhiều mô hình của thanh niên đã góp thêm hiệu quả xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Quận đoàn Hải Châu, cho biết với đặc thù Q.Hải Châu là khu vực trung tâm của TP.Đà Nẵng, có lịch sử đô thị lâu đời, nhiều kiệt hẻm và một số khu vực hạ tầng cũ, có phần bất tiện cho đi lại, sinh hoạt của người dân. Do đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên vừa thử nghiệm nhiều mô hình phục vụ công tác xây dựng văn hóa, văn minh đô thị.



Sáng kiến gắn mã QR trên bảng tên đường được nhân rộng toàn thành phố NGUYỄN TÚ

Tại kiệt 129 Tiểu La (P.Hòa Cường Bắc), Thành đoàn Đà Nẵng và Quận đoàn Hải Châu trao tặng cho địa phương công trình thanh niên hệ thống đèn đường chiếu sáng, gương cầu lồi, camera an ninh, biển cảnh báo an toàn giao thông, gờ giảm tốc…

Chị Võ Lê Kim Ngân (Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Bắc) cho biết đây là khu vực kiệt hẻm nhỏ chỉ từ 1,5 - 2 m, lại đông dân cư, nhà trọ sinh viên, tiềm ẩn nguy cơ bị trộm cắp nên địa phương đã đề xuất mô hình "Kiệt sáng - Hẻm an" nhằm góp phần tăng cường an toàn giao thông, giám sát an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Viết Xuân (Phó bí thư Chi bộ 16 P.Hòa Cường Bắc) nói thêm trước đây kiệt hẻm này không có đèn chiếu sáng, người dân đi lại khó khăn, dễ va chạm giao thông. Cho nên, sáng kiến của Đoàn thanh niên rất được người dân đồng tình ủng hộ. Chi bộ cùng tổ dân phố, mặt trận có trách nhiệm vận động người dân tiếp tục lan tỏa mô hình.

Các mô hình "Ngõ sáng - hẻm an", "Kiệt sáng - Hẻm văn minh", "Ngõ sáng đèn - Hẻm an toàn", "Kiệt an toàn giao thông"… ở nhiều địa phương cũng góp phần làm thay đổi diện mạo một số khu vực. Đến nay, địa bàn Q.Hải Châu đã lắp đặt hơn 230 gương cầu lồi ở 155 vị trí kiệt hẻm giao nhau, khuất tầm nhìn để hỗ trợ người dân quan sát tốt hơn, tránh va chạm.

Gương cầu lồi ở những góc cua khuất giúp người đi đường tránh va chạm giao thông NGUYỄN TÚ

Quận đoàn Hải Châu còn triển khai các mô hình "Tuyến đường 3 hơn" (trồng cây và xây dựng các bồn hoa tại đường 30.4), "Lối thoát hiểm an toàn", "Đoạn đường bích họa", "Trụ điện nở hoa", "Bảng quảng cáo rao vặt và thông tin việc làm miễn phí"...

Ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, cho biết sáng kiến lắp gương cầu lồi, biển cảnh báo, camera, đèn chiếu sáng… tăng cường an toàn giao thông trong kiệt hẻm Q.Hải Châu góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở GTVT đề nghị nhân rộng mô hình toàn thành phố và đề xuất UBND TP.Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện (cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống kiệt hẻm theo phân cấp) khảo sát, bố trí kinh phí để thực hiện.

Ông Bùi Hồng Trung cho biết Sở GTVT cũng thống nhất triển khai gắn mã QR trên các bảng tên đường trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng, nhằm cung cấp thông tin tuyến đường, ý nghĩa và lịch sử tên gọi. Đây là sáng kiến thí điểm ở Q.Sơn Trà từ năm 2021, với việc tích hợp mã QR vào bảng tên đường ở một số tuyến đường du lịch. Kết quả mở rộng thêm nhiều tuyến từ 2022 - 2023 đã phát huy hiệu quả phục vụ du khách tìm đường, góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử danh nhân, địa danh.