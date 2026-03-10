Thêm tên lửa Iran bay vào Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cảnh báo

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng phòng không NATO hôm 9.3 đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Iran bay vào không phận nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quân đội lớn thứ hai trong NATO và là nước láng giềng của Iran, cảnh báo sẽ có hành động trước bất kỳ mối đe dọa nào như vậy.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết những "bước đi khiêu khích" có nguy cơ đe dọa mối quan hệ hữu nghị giữa Tehran và Ankara.

Theo truyền thông Iran, sau vụ tên lửa bị bắn hạ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan, và ông Pezeshkian đề nghị thành lập một cuộc điều tra chung về vụ này.

Cũng theo truyền thông Iran, ông Pezeshkian nói rằng Mỹ và Israel muốn "gieo rắc bất hòa" giữa Iran và các nước láng giềng.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tìm mảnh đạn rơi xuống sau vụ đánh chặn một tên lửa phóng từ Iran bởi hệ thống phòng không NATO, tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.3 ẢNH: REUTERS

Theo AFP dẫn một số nguồn tin, cuộc điện đàm diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Iran về vụ việc. Hai bên cũng đã làm điều tương tự vào ngày 4.3 sau khi lực lượng NATO đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên được phóng từ Iran nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhân chứng mô tả đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi các mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đang ngồi ở nhà thì có một tiếng nổ. Một phần của tên lửa đã rơi xuống, nhưng vì đó là khu vực đang xây dựng nên chúng tôi nghĩ tiếng động đó phát ra từ công trường. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng tôi thấy người vận hành máy xúc đang nhìn vào mảnh vỡ", ông kể lại.

Một phát ngôn viên của NATO xác nhận vụ việc và cho biết liên minh này luôn sẵn sàng bảo vệ các đồng minh.

Iran chưa có bình luận ngay về vụ việc.

Không quân Mỹ đồn trú tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ và có một căn cứ radar của NATO ở tỉnh Malatya về phía đông bắc, nơi cung cấp khả năng bảo vệ quan trọng cho liên minh.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia đang nổi lên trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, hiện vẫn thiếu hệ thống phòng không hoàn chỉnh của riêng mình bất chấp những nỗ lực phát triển.

Nước này đã tìm cách làm trung gian cho các cuộc đàm phán Mỹ - Iran trước khi cuộc chiến trên không bắt đầu cách đây 10 ngày.