Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thêm tên lửa Iran bay vào Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cảnh báo
Video Thế giới

Thêm tên lửa Iran bay vào Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cảnh báo

La Vi
La Vi
10/03/2026 12:50 GMT+7

Hôm 9.3, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ tên lửa đạn đạo thứ hai của Iran xâm phạm không phận nước này và cảnh báo sẽ có hành động chống lại các mối đe dọa như vậy khi điều này trở thành thách thức ngày càng lớn cho Ankara và NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng phòng không NATO hôm 9.3 đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Iran bay vào không phận nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quân đội lớn thứ hai trong NATO và là nước láng giềng của Iran, cảnh báo sẽ có hành động trước bất kỳ mối đe dọa nào như vậy.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết những "bước đi khiêu khích" có nguy cơ đe dọa mối quan hệ hữu nghị giữa Tehran và Ankara.

Theo truyền thông Iran, sau vụ tên lửa bị bắn hạ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan, và ông Pezeshkian đề nghị thành lập một cuộc điều tra chung về vụ này.

Cũng theo truyền thông Iran, ông Pezeshkian nói rằng Mỹ và Israel muốn "gieo rắc bất hòa" giữa Iran và các nước láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ nói NATO bắn hạ tên lửa thứ hai của Iran - Ảnh 1.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tìm mảnh đạn rơi xuống sau vụ đánh chặn một tên lửa phóng từ Iran bởi hệ thống phòng không NATO, tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.3

ẢNH: REUTERS

Theo AFP dẫn một số nguồn tin, cuộc điện đàm diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Iran về vụ việc. Hai bên cũng đã làm điều tương tự vào ngày 4.3 sau khi lực lượng NATO đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên được phóng từ Iran nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhân chứng mô tả đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi các mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đang ngồi ở nhà thì có một tiếng nổ. Một phần của tên lửa đã rơi xuống, nhưng vì đó là khu vực đang xây dựng nên chúng tôi nghĩ tiếng động đó phát ra từ công trường. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng tôi thấy người vận hành máy xúc đang nhìn vào mảnh vỡ", ông kể lại.

Một phát ngôn viên của NATO xác nhận vụ việc và cho biết liên minh này luôn sẵn sàng bảo vệ các đồng minh.

Iran chưa có bình luận ngay về vụ việc.

Không quân Mỹ đồn trú tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ và có một căn cứ radar của NATO ở tỉnh Malatya về phía đông bắc, nơi cung cấp khả năng bảo vệ quan trọng cho liên minh.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia đang nổi lên trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, hiện vẫn thiếu hệ thống phòng không hoàn chỉnh của riêng mình bất chấp những nỗ lực phát triển.

Nước này đã tìm cách làm trung gian cho các cuộc đàm phán Mỹ - Iran trước khi cuộc chiến trên không bắt đầu cách đây 10 ngày.

Tin liên quan

Ông Trump nói chiến dịch đánh Iran sẽ sớm kết thúc

Ông Trump nói chiến dịch đánh Iran sẽ sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.3 nói rằng cuộc chiến chống Iran sẽ sớm kết thúc, sau khi quân đội Mỹ công bố kết quả tấn công Iran trong 10 ngày.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran 'bị thương' trong cuộc chiến đang diễn ra?

Khám phá thêm chủ đề

Thổ Nhĩ Kỳ NATO Iran tên lửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận