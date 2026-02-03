Theo BHXH Việt Nam, ngày 11.12.2025, Quốc hội đã thông qua luật Phục hồi, phá sản năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1.3.2026. Luật này bổ sung quy định cho phép người sử dụng lao động đang áp dụng thủ tục phục hồi theo pháp luật về phục hồi, phá sản được tạm dừng đóng BHXH.

Từ 1.3 sẽ mở rộng thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, tại điều 86 luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 37 luật BHXH năm 2024. Theo đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH, hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Như vậy, so với quy định hiện hành, luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đã mở rộng thêm đối tượng được tạm dừng đóng BHXH là các doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục phục hồi, nhằm tạo điều kiện vượt qua khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, việc tạm dừng đóng BHXH chỉ là tạm thời. Sau khi hết thời gian được tạm dừng hoặc khi doanh nghiệp phục hồi khả năng tài chính, người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH theo quy định.

Thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH tối đa 12 tháng

Theo luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, người sử dụng lao động được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi gặp khó khăn do thay đổi cơ cấu, công nghệ; khủng hoảng, suy thoái kinh tế; thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc cam kết quốc tế; hoặc gặp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng đầy đủ vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động và người lao động (hoặc thân nhân) phải đóng bù cho thời gian đã tạm dừng. Đây là căn cứ để giải quyết chế độ và xác nhận thời gian tham gia BHXH cho người lao động.