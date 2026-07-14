Thêm xã ở Đồng Nai cấp SGK miễn phí cho học sinh từ lớp 1đến lớp 9

Ngày 14.7, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, cho biết, sẽ cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Bù Đăng là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay trên địa bàn xã có 5 trường tiểu học và 2 trường THCS với 5.250 học sinh. Trong đó có gần 1.000 học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn.

Ông Tùng cho rằng cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Ong (xã Bù Đăng) trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, chúng tôi quyết định sẽ cấp phát sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương.

"Thay vì chờ đến năm học 2029-2030, địa phương quyết tâm, nỗ lực thực hiện chủ trương này sớm hơn kế hoạch nhằm kịp thời chia sẻ với phụ huynh cũng như tiếp thêm động lực cho các em học sinh trước thềm năm học mới 2026 – 2027", ông Tùng cho biết thêm.

Trước đó, ngày 11.7, UBND phường Đồng Xoài cũng đã vận động được 5.466 bộ sách giáo khoa từ nguồn lực xã hội hóa, để cấp phát miễn phí cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường.