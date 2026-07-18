Thêm xã ở Đồng Nai tặng SGK miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến 12

Ngày 18.7, UBND xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng sách giáo khoa (SGK) miễn phí cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Nha Bích đã trao tặng 3.552 bộ SGK theo chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT cho 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn xã. SGK được cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm, thông qua quản lý của hệ thống thư viện trường học. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,3 tỉ đồng,từ nguồn xã hội hóa.

Lãnh đạo xã Nha Bích tặng sách đại diện các trường học ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó chủ tịch UBND xã Nha Bích, cho biết: Với mong muốn tất cả học sinh đang học tại các trường trên địa bàn xã Nha Bích có đủ SGK phục vụ học tập khi bước vào năm học mới, UBND xã đã vận động trao tặng SGK miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Chỉ sau một thời gian ngắn, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân. Đáng chú ý, 100% cán bộ, công chức viên chức, giáo viên trên địa bàn cũng đã tham gia hưởng ứng mỗi người 1 ngày lương.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, trao học bổng cho các em học sinh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Lâm Thị Son, ấp 1, xã Nha Bích, cho biết, đang nuôi 2 đứa cháu ngoại. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, khi biết xã năm nay tặng sách cho các cháu thì bà đã rất vui mừng.

"Nhà tôi chỉ có 3 bà cháu, bà ngoại khổ quá, thằng anh lớp 6 năm ngoái phải nghỉ, năm nay xin cho đi học lại. Hai đứa được tặng sách, tôi mừng lắm, các cháu có sách vở đi học", bà Son vui mừng chia sẻ.

Cô Đặng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nha Bích, cho biết: 'Trường có hơn 500 học sinh, trong đó có đến 50% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất và tất cả các trang thiết của nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Nhưng đối với điều kiện của nhiều phụ huynh học sinh thì còn rất khó khăn".

Chương trình cũng trao tặng 50 học bổng cho các em học sinh ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chương trình đã tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều được hưởng chung một quyền lợi - đó là sự chăm sóc của xã hội. Hơn thế nữa, đã tạo thêm động lực cho cha mẹ học sinh đỡ được một phần nào khó khăn ngay đầu năm học mới", cô Thủy nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết Nha Bích là địa phương thứ 5 ở thành phố triển khai hoạt động này. Trước đó, đã có các địa phương gồm: Phường Đồng Xoài, xã Bù Đăng, phường An Lộc và phường Minh Hưng.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết, đã có 5/95 xã phường ở thành phố Đồng Nai thực hiện chương trình ý nghĩa này ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Sơn gửi lời cảm ơn trân trọng đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã Nha Bích đã chung tay, tham gia chương trình ý nghĩa này.

Các em học sinh vui mừng được nhận sách miễn phí đầu năm học ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tôi dự rất nhiều chương trình mà hôm nay thấy đây là một chương trình mà tất cả chúng ta đều vui. Đây là chương trình mà cả xã hội, cộng đồng chung tay vì sự phát triển. Các mạnh thường quân đã tặng miễn phí, các trường học phải quản lý và rèn luyện các em phải giữ gìn sách này trong cả năm học và trao trả lại cho nhà trường để nhà trường sẽ trao truyền cho các em của năm học tiếp theo", ông Sơn chia sẻ.

Thành phố Đồng Nai đã hiện có 5 địa phương tặng SGK miễn phí cho học sinh vào đầu năm học trên tinh thần thư viện SGK dùng chung. Cụ thể: Phường Đồng Xoài phát tặng SGK cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường, từ nguồn xã hội hóa. Xã Bù Đăng phát tặng SGK cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 từ nguồn ngân sách địa phương. Phường An Lộc tặng 1.000 bộ SGK từ nguồn xã hội hóa. Phường Minh Hưng tặng SGK cho học sinh đầu cấp 1, lớp 6 và lớp 10, từ nguồn xã hội hóa. Xã Nha Bích tặng SGK từ lớp 1 đến lớp 12, từ nguồn xã hội hóa.



