Thêm xe điện hạng sang của Thụy Điển về Việt Nam cuối năm nay

Những năm gần đây, xe điện dần trở thành một phần rõ nét trong bức tranh thị trường ô tô Việt Nam. Nhiều thương hiệu xe sang châu Âu đẩy mạnh phân phối các dòng sedan, crossover và SUV thuần điện, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng. Trong xu hướng đó, Volvo cũng đẩy nhanh chiến lược điện hóa sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Volvo EX90 được ví như XC90 thuần điện vì có ngoại hình khá tương đồng ẢNH: VOLVO

Sau mẫu SUV cỡ nhỏ EC40, hãng xe Thụy Điển dự kiến trình làng thêm hai mẫu xe điện cỡ lớn là ES90 và EX90 vào quý 4 năm nay, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân, người nổi tiếng và những người dùng cao cấp.

Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện mang phong cách fastback, sở hữu chiều dài tổng thể 5.001 mm, trục cơ sở 3.102 mm, thuộc phân khúc hạng E. Với định vị này, xe có thể cạnh tranh cùng các đối thủ như Mercedes EQE Sedan hay Audi A6 e-tron.

Về nền tảng, ES90 được phát triển trên kiến trúc SPA2, đây là mẫu xe đầu tiên của Volvo sử dụng hệ thống điện 800 Volt, đi kèm nhiều cấu hình truyền động khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn dùng một mô-tơ điện cho công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, kết hợp bộ pin 92 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 650 km.

Volvo ES90 mang kiểu dáng thiết kế fastback, giúp khoang hành lý rộng hơn ẢNH: VOLVO

Ở các phiên bản cao hơn, xe được trang bị hai mô-tơ điện có công suất lần lượt 443 mã lực và mô-men xoắn 670 Nm; 671 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm. Hai cấu hình này sử dụng bộ pin dung lượng 106 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 700 km.

Trong khi đó, Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, đóng vai trò là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu Thụy Điển. Ngoại hình vẫn mang phong cách đặc trưng của Volvo với đèn định vị hình "búa Thor", phần đầu kín và thân xe tối giản các đường gân. Mẫu SUV này có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, phù hợp với gia đình đông thành viên.

Xét về định vị, EX90 thuộc phân khúc SUV điện hạng sang cỡ lớn. Tại Việt Nam, phân khúc này chưa quá sôi động và Mercedes EQS SUV gần như là lựa chọn duy nhất hiện nay.

Volvo EX90 nhiều khả năng được phân phối với hai phiên bản sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện. Trong đó, bản tiêu chuẩn có công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm, còn bản hiệu năng cao đạt 517 mã lực và 910 Nm. Cả hai phiên bản có thể cùng sử dụng bộ pin dung lượng 111 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 620 km.

Phiên bản nâng cấp của EX90 sử dụng kiến trúc điện 800V, cho phép sạc 10 - 80% pin trong khoảng 22 phút khi kết nối với trạm sạc nhanh DC công suất cao trong điều kiện phù hợp.

ES90 và EX90 được xem là hai mảnh ghép quan trọng giúp Volvo hoàn thiện danh mục xe điện tại Việt Nam, bên cạnh mẫu EC40 đang được phân phối với giá từ 1,779 tỉ đồng. Hiện tại, Volvo Việt Nam vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết cũng như giá bán chính thức của hai mẫu xe này.