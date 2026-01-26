Theo chân người đàn ông rong ruổi hái sa kê mưu sinh ở TP.HCM

Để có thêm thu nhập dư dả gửi về quê lo cho các con ăn học, anh Trần Quang Trung không quản ngại khó khăn, hiểm nguy đi hái sa kê bán kèm khoai, chuối chiên. Mưu sinh với nghề hái sa kê, người đàn ông ước mơ có một chỗ ổn định để buôn bán, kiếm đồng ra đồng vào.

Nhọc nhằn những bước chân mưu sinh

Dưới cái nắng gắt hay những buổi sớm mai còn đẫm sương của TP.HCM, người đi đường dễ dàng bắt gặp những mảnh đời tất tả với đủ nghề mưu sinh. Để có thêm thu nhập, không ít người lao động nghèo phải gánh thêm đủ việc không tên.

Anh Trần Quang Trung hái sa kê dọc các tuyến đường ở TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Trong số đó có anh Trần Quang Trung (41 tuổi, quê Quảng Trị), người đàn ông mỗi ngày vẫn âm thầm hái trái sa kê dọc các tuyến đường ở TP.HCM (từ quận Bình Tân đến tận khu vực quận 12 cũ) để làm đầy thêm rổ hàng bán rong của mình.

Vốn là một người từng lăn lộn với đủ nghề nặng nhọc từ lái máy xúc đến đi tàu cá, anh Trung chọn dừng chân tại TP.HCM khi việc đánh bắt xa bờ gặp khó khăn.

Gần 9 năm bám trụ TP.HCM với nghề bán khoai, chuối chiên. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ 4 giờ sáng, khi phố phường còn chưa thức giấc. Anh thức dậy chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp lửa đẩy xe ra chỗ bán để kịp đón những đợt khách là công nhân đi làm sớm.

Với chiếc sào tre tự chế dài 3 m, anh nhẫn nại đi tìm những trái sa kê già, chắc bột để mang về chế biến ẢNH: TRẦN KHA

Thế nhưng, để món ăn thêm phong phú và có thêm đồng ra đồng vào, anh còn dành 2 buổi mỗi tuần, mất 3 - 5 tiếng đồng hồ để đi tìm những cây sa kê trồng lấy bóng mát dọc đường để hái trái về bán kèm.

Hiểm nguy từ những ngọn cây cao

Nghề hái sa kê nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn đầy rủi ro. "Hái cái này khó khăn muôn vàn. Một là mủ rớt trúng người, hai là cây cao, phải leo lên rất nguy hiểm", anh Trung bộc bạch.

Nghề hái sa kê nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng cũng nhiều rủi ro ẢNH: TRẦN KHA

Với chiếc sào tre tự chế dài 3 m có gắn vật nhọn ở đầu cây, anh nhẫn nại đi tìm những trái sa kê già, chắc bột để mang về chế biến. Không ít lần, anh gặp phải sự phản ứng gay gắt rồi đành ngậm ngùi xin lỗi, lẳng lặng rời đi.

Với anh, vỉa hè là "chỗ đứng nhờ", nơi nào người ta không buôn bán thì anh đứng, khi chủ nhà cần mặt bằng, anh lại thu dọn chiếc xe bán hàng đi tìm một góc khác để tiếp tục cuộc mưu sinh bấp bênh.

Hạnh phúc của người cha

Đằng sau những giọt mồ hôi rơi bên chảo dầu nóng là nỗi lòng của một người cha có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Vợ anh ở quê làm nông, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải, nên mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai anh.

Thành quả của anh Trung sau nhiều giờ chạy xe máy rong ruổi đi hái trái ẢNH: TRẦN KHA

Mỗi tháng, dù thu nhập không ổn định nhưng anh Trung vẫn chắt bóp, tằn tiện hết mức để gửi về quê 6 - 7 triệu đồng. Để có số tiền ấy, anh sống trong căn phòng trọ 1,8 triệu đồng cùng anh em đồng hương, ăn uống kham khổ, thậm chí quần áo mặc hằng ngày cũng là đồ đi xin từ những thùng từ thiện ven đường. Anh hạn chế các cuộc nhậu nhẹt, giao lưu bạn bè để dành dụm từng đồng bạc lẻ.

Khi được hỏi động lực nào giúp anh vượt qua khó khăn, dù xa gia đình một mình mưu sinh, anh không suy nghĩ mà trả lời ngay với chúng tôi. "Động lực à! Thấy con cái ăn học trưởng thành là nguyện vọng lớn nhất của tôi", anh Trung chia sẻ.

Xe chuối chiên, sa kê chiên của anh Trung bán gần khu công nghiệp Tân Tạo ẢNH: TRẦN KHA



