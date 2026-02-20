Theo chân người dân TP.HCM đi xin chữ đầu năm

Sáng 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026), dòng người đổ về chùa Huệ Nghiêm (phường An Lạc, TP.HCM) đông hơn thường lệ. Bên cạnh khói nhang trầm bảng lảng, những gian cho chữ thư pháp miễn phí trở thành điểm dừng chân đặc biệt. Ở đó, người viết chữ bằng mực đen, mực đỏ nhưng gửi đi bằng cái tâm; người xin chữ đầu năm nhận về không chỉ một bức liễn, mà còn là một lời nhắc nhở cho hành trình sắp tới, khi năm mới vừa mở ra với bao hy vọng xen lẫn lo toan.

Nhiều người đến gian thư pháp của nhà thư pháp Lưu Viện để xin chữ

Trao lộc bằng chữ, giữ nghề bằng tâm

Không khí xin chữ dịp tết nơi sân chùa mang nhịp điệu chậm rãi hiếm thấy giữa lòng thành phố. Mọi người kiên nhẫn xếp hàng chờ cho chữ. Ông đồ, nhà thư pháp cẩn thận pha mực rồi "múa" những nét bút bay lượn. Tất cả tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa đời thường, nơi ai cũng có thể dừng lại vài phút để nghĩ về điều mình mong cầu trong năm mới.

Nhà thư pháp lão làng Lưu Viện "múa bút" cho chữ

Ngồi ngay ngắn sau bàn mực, anh Trương Văn Duy (42 tuổi) cẩn thận chấm bút, hạ từng nét chữ quen thuộc. Gắn bó với thư pháp đã 13 năm, trong đó có 8 năm liên tiếp tham gia cho chữ miễn phí, với anh Duy, việc cho chữ đầu xuân là một cách "góp lộc" giản dị nhưng nhiều ý nghĩa.

Nhà thư pháp Trương Văn Duy có 8 năm cho chữ miễn phí

"Xuân đến, ai cũng mong tài lộc, bình an. Người ta đến xin lộc, còn tôi viết chữ để làm mọi người vui, mong họ gặp nhiều điều hanh thông", anh Duy nói, giọng trầm và chậm rãi. Với anh, mỗi chữ viết ra không chỉ cần đẹp về hình thức mà còn phải phù hợp với mong muốn của người xin khi mang về nhà, bức liễn thực sự trở thành một lời chúc có ý nghĩa.

Chung tinh thần ấy, anh Phạm Hồng Đức (34 tuổi) năm thứ 2 tham gia cho chữ miễn phí. Không nói nhiều, anh chỉ mỉm cười khi có người nhận chữ, xem đó là "cái lộc đầu năm" mình gửi tặng. "Nhìn người ta vui là mình thấy tết trọn vẹn hơn", anh Đức nói ngắn gọn.

Nhà thư pháp trẻ Phạm Hồng Đức cho chữ mẹ con chị Thanh Hảo

Nổi bật giữa các gian cho chữ là bàn thư pháp của nhà thư pháp Lưu Viện, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề. Hơn 4 thập niên, dịp tết nào ông cũng cho chữ miễn phí, từ mùng 1 đến rằm tháng giêng. "Gian hàng" của ông lúc nào cũng có người đứng chờ, không vội vã, không ồn ào.

"Khi mình có kiến thức thì phải chia sẻ. Ngày tết, người ta mang theo những điều đang nghĩ, đang lo, đang mong. Mỗi chữ mình viết ra là một cách chia sẻ, một lời động viên", ông Viện tâm tình. Theo ông, cho chữ không đơn thuần là viết theo yêu cầu, mà còn là một cuộc trò chuyện ngắn giữa người viết và người nhận.

Nhà thư pháp Lưu Viện, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề cho rằng mỗi chữ mình viết ra là một cách chia sẻ, một lời động viên người xin chữ

Trước khi viết, ông Viện luôn hỏi tuổi, công việc, hoàn cảnh và điều mong cầu của người xin chữ. Theo ông, mỗi người có tính cách, suy nghĩ, công việc… riêng, nên chữ cho cũng phải phù hợp. "Biết được họ là ai, đang làm gì, thì chữ viết ra mới có hồn vía", ông nói, tay vẫn đều đặn đưa bút trên bức liễn.

Người xin chữ gửi gắm những ước nguyện rất đời

Ở phía đối diện bàn mực, mỗi người xin chữ mang theo một câu chuyện riêng. Chị Thúy Hằng, ở xã Bình Chánh, TP.HCM chọn chữ "Đắc Lộc". Làm nghề kinh doanh spa, chị tin rằng chữ "Đắc Lộc" mang ý nghĩa tích cực sẽ truyền năng lượng tốt, giúp mình thêm vững tin trong công việc làm ăn suốt năm.

Chị Thúy Hằng (bìa trái) kinh doanh spa nên xin chữ "Đắc Lộc"

Với Nguyễn Vũ Khánh Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương (quận 1 cũ, TP.HCM), chữ "Tuệ" là cả một niềm hy vọng. "Năm nay em thi đại học, rất cần sự tỉnh táo, trí tuệ và may mắn", Ngọc bày tỏ, tay nâng bức liễn còn thơm mùi mực, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp về một mùa thi quan trọng đang đến gần.

Nữ sinh Khánh Ngọc khoe chữ "Tuệ" vừa mới xin

Còn Nguyễn Hồng Hà, sinh viên năm nhất Trường đại học Công nghệ TP.HCM thì xin chữ "Hiếu". Hà chia sẻ, chữ "Hiếu" nhắc mình sống đúng đạo làm con cháu. "Con thấy chữ này rất hay và ý nghĩa. Con vui vì ngày tết vẫn còn những hoạt động như thế này", Hà nói.

Hồng Hà xin chữ "Hiếu" vì muốn nhắc nhở mình sống trọn đạo làm con cháu

Chữ "Hiếu" cũng là lựa chọn của bà Trần Thị Tấm (51 tuổi), với mong ước con cháu trong nhà biết kính trên nhường dưới. Gần đó, vợ chồng chị Thùy Dung dẫn theo cậu con trai nhỏ đến xin cùng chữ ấy. "Có con rồi mới thấy chữ hiếu quan trọng thế nào", chị Dung bộc bạch, mắt dõi theo con chăm chú nhìn ông đồ viết chữ.

Chị Thùy Dung xin chữ "Hiếu"

Giữa dòng người, chị Nguyễn Thị Thanh Hảo (43 tuổi) dẫn theo bé Minh Châu đến bàn thư pháp của ông Lưu Viện. Chị xin hai chữ "An" và "Nhẫn". Chị Hảo nói, chữ "An" là mong gia đạo bình an, còn chữ "Nhẫn" là để tự răn mình trong cuộc sống thường nhật.

Nhà thư pháp Lưu Viện trao tấm liễn viết chữ "An" cho bé Minh Châu, con chị Nguyễn Thị Thanh Hảo

"Cuộc sống bây giờ nhiều áp lực, nếu không biết nhẫn nhịn thì dễ sinh mệt mỏi, đổ vỡ. Tôi xin chữ Nhẫn để nhắc bản thân sống chậm lại, bao dung hơn", chị Hảo chia sẻ. Bé Minh Châu đứng bên, chăm chú nhìn từng nét mực hiện dần trên giấy, như đang tiếp nhận một bài học đầu đời không lời.

Ở một góc khác, Chân Duy, vừa tốt nghiệp Trường đại học Hoa Sen, chọn chữ "Đạt". "Bước vào trường đời, em mong mình đạt được thành công", Duy nói, nụ cười pha chút bỡ ngỡ của người trẻ trước chặng đường mới đang mở ra.

Chân Duy rất vui khi xin được chữ "Đạt" với mong muốn sau khi ra trường đi làm sẽ gặt hái được thành công

Giữa nhịp sống đô thị gấp gáp, hoạt động cho chữ thư pháp - xin chữ đầu năm tại chùa Huệ Nghiêm không chỉ gìn giữ một phong tục đẹp, mà còn tạo không gian để mọi người cùng gặp nhau, cùng lắng lại, gửi gắm những ước nguyện rất đời vào từng nét chữ.

Cho chữ là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Thư pháp có nhiều hình thức khác nhau như viết thư pháp, vẽ thư pháp và xuất thần thư pháp. Việc cho chữ thư pháp bằng các hình thức ấy trong dịp đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, thể hiện sự trân trọng chữ nghĩa và đạo lý làm người. Mỗi chữ được trao không chỉ mang ý nghĩa chúc phúc, cầu may mà còn là lời nhắc nhở sống tốt, sống đúng trong năm mới. Qua việc xin và cho chữ, con người tìm lại sự an yên trong tâm hồn, hướng đến những giá trị bền vững giữa nhịp sống hiện đại. Nhà sư Thích Nhuận Tâm kiêm nhà thư pháp Nhà sư Thích Nhuận Tâm kiêm nhà thư pháp cho chữ đầu năm




