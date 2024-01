Theo Nghị định 97, học phí đại học tăng hay giảm?

Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 97).

Từ năm học 2023-2024, học phí trường ĐH công lập sẽ tăng sau 3 năm giữ ổn định HÀ ÁNH

Học phí năm học 2022-2023: Giảm so với mức của Nghị định 81

Theo Nghị định 97, mức trần học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập được áp dụng bằng mức của năm học 2020-2021.

Trong đó, các trường chưa tự chủ có mức thu 980.000 đồng-1.430.000 đồng/tháng tùy khối ngành (tương đương 9,8-14,3 triệu đồng/năm học 10 tháng).

Các trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, mức thu từ 2.050.000 đồng đến 5.050.000 đồng/tháng (tương đương 20,5 đến 50,5 triệu đồng/năm).

Nếu theo Nghị định 81, học phí năm học 2022-2023 các trường chưa tự chủ ở mức 12-24,5 triệu đồng/năm; trường tự chủ cao gấp 2 đến 2,5 lần mức trên. Nghị định 97 đã điều chỉnh lùi 1 năm khung học phí so với Nghị định 81 bắt đầu từ năm học 2022-2023, nên học phí năm học này không tăng so với 2 năm trước đó. Đồng nghĩa, học phí quy định ở Nghị định 91 cho năm học 2022-2023 thấp hơn so với quy định tại Nghị định 81. Học phí các trường ĐH công lập được giữ ổn định trong 3 năm học liên tiếp từ 2020-2021 đến 2022-2023.

Trường chưa tự chủ: Từ năm học 2023-2024 tăng nhiều nhất 10,2 triệu đồng

Học phí các trường ĐH công lập bắt đầu tăng từ năm học 2023-2024 theo nghị định mới.

Tuy nhiên, nghị định mới điều chỉnh lùi lộ trình học phí của giáo dục ĐH công lập 1 năm so với quy định tại Nghị định 81, nên học phí năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81.

Trong đó, các trường ĐH công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (trường chưa tự chủ-PV), mức trần học phí năm học 2023-2024 từ 1,2 triệu đồng đến 2,45 triệu đồng/tháng (tương đương 12-24,5 triệu đồng/năm học 10 tháng). Có nghĩa, so với năm học trước đó, học phí năm học này tăng thêm 2,2-10,2 triệu đồng tùy khối ngành.

Học phí sẽ tiếp tục tăng trong các năm học tiếp theo với nhóm các trường chưa tự chủ. Năm học 2024-2025, khối ngành nghệ thuật có mức thu thấp nhất với 13,5 triệu đồng/năm (tăng thêm 1,5 triệu đồng so với năm học trước đó). Hai khối ngành cùng có mức thu 14,1 triệu đồng/năm gồm: khối ngành I (khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) và khối ngành III (kinh doanh và quản lý, pháp luật) tăng thêm 1,6 triệu đồng so với năm học trước đó.

Riêng khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường) tăng mạnh thêm 3 triệu đồng so với năm học 2023-2024 và ở mức 15 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, khối ngành y dược có mức học phí cao nhất trong số các khối ngành đào tạo bậc ĐH. Năm học 2024-2025, khối ngành này tăng thêm 3,1 triệu đồng, lên mức 27,6 triệu đồng/năm; tăng lên mức 31,1 triệu đồng và 35 triệu đồng/năm ở 2 năm học kế tiếp.

Lộ trình học phí các năm học áp dụng cho trường ĐH công lập chưa tự chủ theo Nghị định 97 như sau:

Trường tự chủ: Học phí tăng cao nhất lên 87,5 triệu đồng vào năm học 2026-2027

Học phí cơ sở giáo dục công lập tự chủ sẽ gồm 3 mức theo mức độ tự chủ của các trường.

Với trường ĐH công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí trường chưa tự chủ tương ứng với khối ngành và năm học.

Cụ thể, năm học 2023-2024, học phí các trường này tối đa 24-49 triệu đồng/năm (10 tháng). Các năm học tiếp theo, các trường được thu từ 27 đến 55,2 triệu đồng/năm (2024-2025); tăng lên 30,4 đến 62,2 triệu đồng/năm (2025-2026); từ 34,2 đến 70 triệu đồng/năm (2026-2027).

Trường ĐH công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần trường chưa tự chủ tương từng khối ngành và năm học.

Cụ thể, năm học 2023-2024, học phí các trường này tối đa 30-61,25 triệu đồng/năm (10 tháng). Các năm học tiếp theo, các trường được thu từ 33,75 đến 69 triệu đồng/năm (2024-2025); tăng lên 38 đến 77,75 triệu đồng/năm (2025-2026); từ 42,75 đến 87,5 triệu đồng/năm (2026-2027).

Riêng chương trình đào tạo của trường đạt mức điểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, trường ĐH được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật do trường ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học và xã hội.