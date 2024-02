Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Độc đáo phiên chợ chỉ bán nhánh mai vàng

Gọi là chợ nhưng không có gian hàng, lô sạp gì. Nơi đây có 30 người tụ họp, đứng ở góc đường, mang theo những nhánh mai vàng đẹp nhất trong vườn mời chào khách mua.

Rất đông người bán nhánh hoa mai ở phố đi bộ TP.Long Xuyên ÁNH LOAN





Hầu hết nhánh mai được cắt trong vườn nhà, nụ dày đặc, đem ra bán để có tiền sắm sửa mấy ngày tết. Ông Trần Hùng (60 tuổi, ngụ An Giang) cho biết, ban đầu chỉ có vài người chặt nhánh mai ở vườn nhà đem bán, lâu dần trở nên đông đúc, trở thành địa điểm quen thuộc để mọi người đến chọn mua một vài nhánh mai chưng tết.

Những nhánh mai được người dân tuyển lựa cắt bán kiếm tiền sắm sửa ngày tết ÁNH LOAN





Những nhánh mai đầy nụ được người dân ưa thích mua chưng hoặc cắm vào lộc bình. ÁNH LOAN

Mỗi nhánh mai có giá từ vài chục ngàn, cao nhất cũng chỉ 100.000 đồng. Do nhánh mai chỉ chưng chỉ trong vài ngày tết nên người bán tuyển lựa nhánh đẹp nhất, càng sai nụ càng có giá trị, thu hút khách mua. Ngoài ra, phải xử lý cho hoa bung nở vào đêm giao thừa hoặc ngay sáng mùng 1, gọi là trổ "lộc may", đem lại may mắn cho người mua.

Năm nay, nhánh mai vàng được nhiều người chọn mua vì hợp túi tiền ÁNH LOAN





Những cành mai trổ “lộc may”, đem lại may mắn cho người mua ÁNH LOAN

Anh Nguyễn Hùng (35 tuổi, ngụ An Giang) cho biết, nhánh mai vàng phải đáp ứng tiêu chí đẹp, nụ nhiều để đem về chưng vào lộc bình rồi thêm phụ kiện là bao lì xì, thỏi vàng, chữ an khang thịnh vượng… để con cháu sum họp ăn tết, hái bao lì xì.