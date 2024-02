Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Mong tết ấm no bên nồi cá kho

Những ngày này, người dân làng Vũ Đại (xã Hòa Hậu, H.Lý Nhân, Hà Nam) đang tất bật kho cá phục vụ khách dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những nồi cá kho của làng Vũ Đại NGUYỄN DUYÊN

Món cá kho làng Vũ Đại có nhiều tên gọi khác nhau như cá kho Bá Kiến, cá kho niêu đất, cá kho Hân Dần…, là món ăn đặc sản không thể thiếu trong những bữa cơm sum họp gia đình hay làm quà biếu trong mỗi dịp tết đến xuân về.

Bà Nguyễn Thị Loan có 4 năm làm nghề kho cá cho hay, những ngày này bà chỉ ăn vội bữa cơm trưa rồi lại tất bật với hàng trăm niêu cá. Bà kể, mấy ngày nay không có người làm. Có người xin vào làm công nhưng chỉ được nửa ngày đã bỏ cuộc và nghỉ vì khói quá không chịu được.

"Tôi thì cũng dần quen rồi, cứ đeo kính bơi, bịt kín mặt rồi vào làm. Tuy vậy, đêm về phải chườm khăn lạnh lên mắt để có thể dễ ngủ, bớt nhức mắt. Nghề này luôn tay luôn chân, khói, bụi nhưng tiền công cũng được 1 triệu mỗi ngày. Do đó, tôi cũng phải cố vì cao hơn so với đi chợ buôn cá. Cuối năm cũng chỉ có dịp tết này để gia đình ấm no", bà Loan tâm sự.

Trong làng, bầu không khí tết tất bật, từ xe chở cá, người bán củi đến những dãy cá kho với hàng chục người túc trực NGUYỄN DUYÊN

Những người thợ phải luôn chân luôn tay trông cá NGUYỄN DUYÊN

Tiếp nước cho nồi cá NGUYỄN DUYÊN

Bàn tay lấm lem vì than, khói NGUYỄN DUYÊN

Mặc dù bịt kín mít nhưng đêm về bà Loan vẫn phải chườm khăn lạnh NGUYỄN DUYÊN