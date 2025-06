Thi bằng lái xe: Học thật, thi thật để giao thông an toàn hơn!

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 1.6, bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Cục CSGT (C08, Bộ Công an) ban hành được áp dụng cho thí sinh được đào tạo từ ngày 1.1.2025 trở về sau. Thí sinh đào tạo trước thời gian này vẫn áp dụng bộ đề của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng). Từ ngày 1.9, tất cả các kỳ thi áp dụng bộ đề mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó cục trưởng C08, cho biết bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được nghiên cứu, xây dựng theo các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

CSGT các tỉnh, thành phố trên cả nước cơ bản đã tổ chức kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sự đổi mới của bộ câu hỏi yêu cầu thí sinh phải thay đổi cách học truyền thống. Tức là các trường hợp học mẹo, học tủ, học vẹt hay chỉ ôn lý thuyết suông, nhớ đáp án đúng sẽ không còn hiệu quả, thậm chí dễ rớt vì không hiểu tình huống thực tế, sai câu, điểm liệt.

So với bộ câu hỏi cũ, bộ đề mới được bổ sung nhiều nội dung: Các quy định mới, lỗi thường vi phạm trong thực tiễn; tình huống tham gia giao thông trên đường cao tốc; tình huống thường gặp khi tham gia giao thông; các câu hỏi về văn hóa giao thông. Một số nội dung không còn phù hợp đã được rà soát và loại bỏ nhằm bảo đảm tính cập nhật, sát thực tế và phù hợp với luật mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng nhận định: "Bộ đề mới không gây khó khăn cho người học mà ngược lại giúp người học dễ tiếp cận hơn nhờ cách đặt câu hỏi rõ ràng, rành mạch, không đánh đố. Các câu hỏi đều bám sát thực tiễn giao thông hiện nay, chú trọng nội dung thiết thực, dễ hiểu và phù hợp với năng lực cần có của người lái xe".

Không học mẹo, học vẹt nữa

"Lúc trước tôi học, giờ lý thuyết nhiều người hay vắng mặt hoặc nhờ người khác "học giùm". Nhưng đến buổi ôn thi, dạy mẹo làm bài thì lớp học đông nghịt. Trên thì thầy chỉ mẹo, dưới thì trò ghi chép, ghi âm rồi về nghe thêm… Giờ thì đổi mới rồi, không học mẹo, học vẹt được, mà phải học thật sự, phải hiểu thật sự mới làm bài được. Quờ quạng là bị "liệt" liền. Cố gắng nhe mọi người", bạn đọc (BĐ) Hung Nguyen cho biết và động viên những người sẽ thi lấy bằng lái ô tô.

BĐ Le Hai cho biết: "Theo bài trên Báo Thanh Niên, so với bộ câu hỏi cũ, bộ đề mới được bổ sung nhiều nội dung... Một số nội dung không còn phù hợp đã được rà soát và loại bỏ nhằm bảo đảm tính cập nhật, sát thực tế và phù hợp với luật mới. Như vậy là phải đi học lại rồi, chứ không thì sao làm bài nổi".

Trong khi đó, BĐ Trịnh Cường thì than thở: "Mình sơ ý để bằng lái hết hạn, nên vừa rồi thi lại lý thuyết mà không đạt. Nay ban hành bộ đề thi chính thức thì nên có bản in để những người có nhu cầu mua tự học, chứ học trên "mạng" mình chưa yên tâm. 600 câu hỏi với người qua 60 tuổi như mình thì cần học kỹ, nếu không đạt nữa chắc thôi...".

An toàn cho mọi người là trên hết

BĐ Hai Minh kể: "Hồi đó tôi cũng chủ yếu học mẹo, học tủ và may mà qua được phần thi lý thuyết! Giờ sắp phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành, khó rồi. Tôi cũng ít lái xe, một phần vì kém tự tin. Lần này phải cố gắng học đàng hoàng, có hiểu biết thật sự thì khi gặp tình huống mình mới biết cách xử lý nhanh gọn, đúng luật, không còn lớ ngớ, mất bình tĩnh nữa".

BĐ Anh Kiet cho biết thêm: "Theo tôi, lái xe ô tô trên đường là một công việc quan trọng, vì có liên quan đến tính mạng người khác, đòi hỏi phải nắm vững luật lệ giao thông, có kỹ năng, đạo đức… để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người. Qua một số vụ tai nạn giao thông, có thể thấy có không ít trường hợp là do tài xế không rành luật lệ, thiếu cẩn trọng, thiếu văn hóa giao thông… Do vậy khi đi học, phải học thật, thi thật. Học và thi khó mới tốt, chứ ra đường sai một chút thì không có cơ hội sửa sai đâu".

Trong khi đó, BĐ Hoang Nguyen Dinh góp ý cho việc sát hạch lái xe máy: "Đề nghị sát hạch xe máy cũng bắt phải đi đúng số, đúng tốc độ: đề pa số 1, tăng tốc số 2, 3... Chứ ngoài đường nhiều người đi xe máy cứ số 3, số 4 mà "bò" từ đèn đỏ sang đèn xanh, gây ùn tắc hết cả đường là đây chứ đâu!".