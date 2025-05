Thi đánh giá năng lực đợt 2: Hơn 70% thí sinh dự thi cải thiện điểm số

Hơn 90.000 thí sinh tiếp tục bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: đào ngọc thạch

Sáng nay (1.6), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại 11 địa phương, gồm: Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và An Giang.

Chỉ 27.218 thí sinh dự thi đánh giá năng lực lần đầu

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay, trong tổng số 94.841 thí sinh dự thi có 67.623 thí sinh đã thi đợt 1 và thi lại đợt 2; chỉ 27.218 thí sinh dự thi lần đầu (chiếm 28,7%). Như vậy, đợt thi này có tới 71,3% thí sinh dự thi đợt 2 với mong muốn cải thiện điểm số bài thi. Thí sinh thi cả 2 đợt được sử dụng kết quả cao hơn để xét tuyển.

Cũng theo thống kê của đơn vị tổ chức, TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 33.427 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo địa điểm thi TP.HCM là 46.338 em.

Trước đó, sáng 30.3, 126.338 thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ở 25 địa phương trên cả nước. Kết quả phân tích phổ điểm thi cho thấy, trong 126.297 bài thi được chấm, điểm trung bình là 618,4 điểm, 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.060 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 40 điểm.

Theo phân tích của các chuyên gia, phổ điểm năm 2025 có phần lệch trái nhẹ so với năm 2024 và năm 2023, cho thấy kết quả thi năm nay thấp hơn. Tỷ lệ thí sinh trên 600 điểm giảm khoảng 12% so với năm 2024 nhưng do số lượng thí sinh dự thi năm nay cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (tăng 34,3%) nên tính số lượng thí sinh tuyệt đối thì năm 2025 có tới 83.741 em đạt từ 600 điểm trở lên (vẫn tăng gần 10.000 so với 2024). Điều này dự báo xu hướng cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ gay gắt hơn trong xét tuyển.

111 đơn vị sử dụng bài thi xét tuyển

Sáng nay, thí sinh làm một bài thi trên giấy gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn trong vòng 150 phút.

Năm 2025, lần đầu tiên cấu trúc bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM được điều chỉnh phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi giữ cấu trúc phần sử dụng ngôn ngữ và toán học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi của hai phần này để tăng độ tin cậy và độ phân biệt của bài thi.

Phần logic - phân tích số liệu và giải quyết vấn đề được cấu trúc lại thành phần tư duy khoa học nhằm đánh giá năng lực của thí sinh về logic và suy luận khoa học khi giải quyết các tình huống thực tế thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội. Các câu hỏi trong phần tư duy khoa học được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, hoạch định thí nghiệm, kết quả thực nghiệm, thông qua đó yêu cầu thí sinh thể hiện khả năng hiểu và vận dụng thông tin, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật.

Với cấu trúc bài thi này, dù thay đổi cấu trúc nhưng bài thi vẫn hỏi kiến thức của tất cả các môn học như trước đây. Học sinh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm nay sẽ phải trả lời cả những câu hỏi của những môn không học suốt trong 3 năm THPT.

Năm 2025, có 111 trường ĐH và CĐ xét điểm thi năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tính đến thời điểm này, số đơn vị đăng ký sử dụng điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển ĐH tiếp tục tăng so với năm 2024 (năm ngoái có 105 đơn vị).