Thí điểm bán cà phê ở nhà ga metro Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên chiều 28.4, một cán bộ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đối tác bắt đầu đưa vào vận hành dịch vụ bán cà phê tại 4 nhà ga tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, gồm: Cát Linh (sảnh A, B), Láng, Văn Quán, Yên Nghĩa.

Quầy bán cà phê, nước uống... tại nhà ga Yên Nghĩa, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo vị cán bộ, việc triển khai được thực hiện dần từng vị trí, trước mắt tập trung phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ngoài quầy bán cà phê, đồ uống, tại ga Cát Linh cũng được bố trí thêm máy bán nước, pha chế tự động để phục vụ hành khách có nhu cầu.

"Dịch vụ tiện ích này sẽ được thử nghiệm trong thời gian ngắn để đánh giá mức độ tương tác với hành khách. Cạnh đó, phía Hà Nội Metro cũng sẽ đánh giá việc bố trí các dịch vụ này có làm ảnh hưởng đến công tác vận hành thường xuyên trên nhà ga hay không", vị cán bộ cho hay.

Sau thời gian thí điểm, Hà Nội Metro sẽ cân nhắc triển khai đồng bộ tại các nhà ga thuộc 2 tuyến metro.

"Việc thí điểm hướng đến mục đích tăng tiện ích tối đa cho hành khách nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác vận hành tàu metro, an toàn và trật tự tại nhà ga", vị cán bộ Hanoi Metro cho biết thêm.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang vận hành, gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao. Giá vé lượt của 2 tuyến metro này là 9.000 - 19.000 đồng.

Trong 7 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, Hà Nội sẽ miễn phí tiền vé đối với 128 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến metro.

Trong thời gian miễn vé, hành khách đi xe buýt vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá của từng tuyến nhưng không phải trả tiền. Với các tuyến đang thí điểm vé điện tử, hành khách nhận vé lượt điện tử.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng tại quầy theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng hiện hành của Hà Nội Metro.

Vài năm gần đây, chính sách miễn phí vé xe buýt và tàu điện đã được Hà Nội áp dụng trong các kỳ nghỉ lễ hoặc dịp diễn ra sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.