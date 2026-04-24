Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu metro trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4-1.5

Nguyễn Trường
24/04/2026 08:17 GMT+7

Trong 7 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, Hà Nội sẽ miễn phí vé đối với 128 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến metro.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (kéo dài 3 ngày, từ 25 đến hết 27.4) và ngày Chiến thắng 30.4, Ngày quốc tế lao động 1.5 (kéo dài 4 ngày, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5).

Hành khách đi metro Nhổn - Cầu Giấy

Theo Sở Xây dựng, người dân và du khách được miễn phí khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (metro), gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Cầu Giấy, đoạn trên cao.

Trong thời gian miễn vé, hành khách đi xe buýt vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá của từng tuyến nhưng không phải trả tiền. Với các tuyến đang thí điểm vé điện tử, hành khách nhận vé lượt điện tử.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng tại quầy theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng hiện hành của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro).

Sở Xây dựng cho biết, việc miễn phí vé nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội hiện có 154 tuyến buýt, trong đó 128 tuyến được trợ giá. Giá vé lượt xe buýt dao động 8.000 - 20.000 đồng tùy cự ly, giá vé lượt đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội là 9.000 - 19.000 đồng.

Thời gian vừa qua, chính sách miễn phí vé xe buýt và tàu điện đã được Hà Nội áp dụng trong các kỳ nghỉ lễ hoặc dịp diễn ra sự kiện chính trị quan trọng. Gần nhất, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội cũng miễn phí tiền vé phương tiện công cộng có trợ giá trong 8 ngày.

Hà Nội miễn phí vé đi tàu điện dịp tết Nguyên đán 2026

