Nghỉ lễ, trường xếp thời khóa biểu học ngày 2.5, có phải là dạy bù?

Trong khi đó, Trường THPT Chu Văn An A, tỉnh Đồng Nai, giải thích việc sắp xếp thời khóa biểu dạy cả ngày 2.5 không phải dạy bù mà nhằm đảm bảo đến ngày 31.5 sẽ hoàn thành chương trình khung thời gian năm học.

"Đi dạy... ngày cả nước được nghỉ lễ"

Theo phản ánh từ giáo viên (xin ẩn danh), dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30.4 và Quốc tế lao động 1.5, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ lễ 3 ngày 27.4, 30.4 và 1.5. Tuy nhiên, nhà trường lại sắp lịch dạy học vào buổi chiều các ngày khác.

Cụ thể, giáo viên này cho biết, lịch công tác của nhà trường sắp xếp chiều thứ tư (ngày 29.4) học thời khóa biểu sáng thứ hai; sáng thứ bảy (ngày 2.5) học thời khóa biểu sáng thứ năm và buổi chiều học thời khóa biểu sáng thứ bảy.

Trường THPT Chu Văn An A (phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) ẢNH: H.G

Theo giáo viên này, các em học sinh THPT thường học buổi sáng và buổi chiều chỉ học các môn phụ đạo. Tuy nhiên lịch học của những ngày nghỉ lễ lại được nhà trường đưa vào các buổi chiều ngày khác trong tuần, khiến giáo viên dù được nghỉ vẫn phải đi dạy, nhất là ngày thứ bảy (2.5), ngày cả nước đang được nghỉ lễ.

"Giáo viên có ý kiến thì hiệu trưởng trả lời dạy như vậy mới đủ chương trình, không thể cắt xén được. Nhưng mình thấy bất công vì ngày nghỉ mà phải đi dạy bù, trong khi cả nước được nghỉ. Mình cũng có hỏi một số học sinh thì các em cũng thắc mắc sao ngày nghỉ lễ mà vẫn đi học", giáo viên trường Chu Văn An A, chia sẻ.

"Không phải dạy bù"

Trước phản ánh của giáo viên, trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Nghiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An A, cho rằng đây chỉ là việc điều chỉnh thời khóa biểu để đảm bảo đến 31.5 hoàn thành chương trình, chứ không phải dạy bù.

Thầy Nghiêm cho rằng, đối với trường THPT, lịch học từ thứ hai đến thứ bảy, tức thứ bảy không phải ngày nghỉ. "Từ đầu năm đến nay có những kỳ nghỉ dài, nhà trường phải bố trí, sắp xếp lịch cho phù hợp với khung thời gian năm học. Thay vì thứ bảy bình thường học buổi sáng thôi, bây giờ thêm buổi chiều để xử lý đảm bảo khung thời gian năm học", thầy Nghiêm giải thích.

Thời khóa biểu sáng thứ bảy (ngày 2.5) theo thời khóa biểu sáng thứ năm

Cũng theo thầy Nghiêm, việc này cũng đã được nhà trường thông báo đến các thầy, cô giáo trong trường và lưu ý đây không phải dạy bù, mà là bố trí lịch thời khóa biểu để đảm bảo hết khung thời gian năm học.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quyết định cho trường nghỉ trọn vẹn 4 ngày (từ 30.4 đến hết ngày 3.5) theo lịch. Điều này cũng tạo điều kiện giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh có kỳ nghỉ lễ dài ngày hơn.