Giáo dục

Nghỉ lễ, trường xếp thời khóa biểu học ngày 2.5, có phải là dạy bù?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/04/2026 18:21 GMT+7

Giáo viên trường THPT Chu Văn An A (phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) phản ánh đến Báo Thanh Niên cho rằng nhà trường đã sắp lịch dạy bù ngày 2.5 là chưa hợp lý, vì đó là ngày cả nước được nghỉ lễ.

Trong khi đó, Trường THPT Chu Văn An A, tỉnh Đồng Nai, giải thích việc sắp xếp thời khóa biểu dạy cả ngày 2.5 không phải dạy bù mà nhằm đảm bảo đến ngày 31.5 sẽ hoàn thành chương trình khung thời gian năm học.

"Đi dạy... ngày cả nước được nghỉ lễ"

Theo phản ánh từ giáo viên (xin ẩn danh), dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày  30.4 và Quốc tế lao động 1.5, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ lễ 3 ngày 27.4, 30.4 và 1.5. Tuy nhiên, nhà trường lại sắp lịch dạy học vào buổi chiều các ngày khác.

Cụ thể, giáo viên này cho biết, lịch công tác của nhà trường sắp xếp chiều thứ tư (ngày 29.4) học thời khóa biểu sáng thứ hai; sáng thứ bảy (ngày 2.5) học thời khóa biểu sáng thứ năm và buổi chiều học thời khóa biểu sáng thứ bảy.

Theo giáo viên này, các em học sinh THPT thường học buổi sáng và buổi chiều chỉ học các môn phụ đạo. Tuy nhiên lịch học của những ngày nghỉ lễ lại được nhà trường đưa vào các buổi chiều ngày khác trong tuần, khiến giáo viên dù được nghỉ vẫn phải đi dạy, nhất là ngày thứ bảy (2.5), ngày cả nước đang được nghỉ lễ.

"Giáo viên có ý kiến thì hiệu trưởng trả lời dạy như vậy mới đủ chương trình, không thể cắt xén được. Nhưng mình thấy bất công vì ngày nghỉ mà phải đi dạy bù, trong khi cả nước được nghỉ. Mình cũng có hỏi một số học sinh thì các em cũng thắc mắc sao ngày nghỉ lễ mà vẫn đi học", giáo viên trường Chu Văn An A, chia sẻ.

"Không phải dạy bù"

Trước phản ánh của giáo viên, trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Nghiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An A, cho rằng đây chỉ là việc điều chỉnh thời khóa biểu để đảm bảo đến 31.5 hoàn thành chương trình, chứ không phải dạy bù.

Thầy Nghiêm cho rằng, đối với trường THPT, lịch học từ thứ hai đến thứ bảy, tức thứ bảy không phải ngày nghỉ. "Từ đầu năm đến nay có những kỳ nghỉ dài, nhà trường phải bố trí, sắp xếp lịch cho phù hợp với khung thời gian năm học. Thay vì thứ bảy bình thường học buổi sáng thôi, bây giờ thêm buổi chiều để xử lý đảm bảo khung thời gian năm học", thầy Nghiêm giải thích.

Cũng theo thầy Nghiêm, việc này cũng đã được nhà trường thông báo đến các thầy, cô giáo trong trường và lưu ý đây không phải dạy bù, mà là bố trí lịch thời khóa biểu để đảm bảo hết khung thời gian năm học.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quyết định cho trường nghỉ trọn vẹn 4 ngày (từ 30.4 đến hết ngày 3.5) theo lịch. Điều này cũng tạo điều kiện giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh có kỳ nghỉ lễ dài ngày hơn.

Thông báo ngày 21.4 của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), ngày Chiến thắng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5 gửi các địa phương và các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc như sau.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên được nghỉ bù vào thứ hai (27.4).

Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5, các cơ sở giáo dục được nghỉ ngày 30.4 và 1.5.

Các cơ sở giáo dục căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí dạy bù, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học.

Ninh Bình: Cấm dạy thêm vào các ngày nghỉ lễ

Ninh Bình: Cấm dạy thêm vào các ngày nghỉ lễ

Quy định về dạy thêm, học thêm của tỉnh Ninh Bình cấm việc dạy thêm vào các ngày nghỉ lễ theo quy định, và không dạy quá 21 giờ 30 đối những ngày dạy và học thêm bình thường.

Học sinh TP.HCM sẽ nghỉ lễ 30.4 từ 4-9 ngày?

Khám phá thêm chủ đề

dạy bù ngày 2.5 sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai Trường THPT Chu Văn An A học sinh giáo viên Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 không phải dạy bù Thời khóa biểu Nghỉ lễ
