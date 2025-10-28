Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thí điểm cấm xe tải, xe khách chạy làn 1 tại 2 cao tốc phía nam

Mai Hà
Mai Hà
28/10/2025 13:37 GMT+7

Cục Đường bộ quyết định thí điểm cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ chạy làn 1 đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong 1 tháng kể từ ngày 27.10.

Đây là phương án lưu thông thí điểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Cục Đường bộ ban hành trên cơ sở ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ IV.

Hiện cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có 4 làn xe chạy và 2 làn dừng xe khẩn cấp (mỗi chiều đường gồm 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp).

Thí điểm cấm xe tải, xe khách chạy làn 1 tại 2 cao tốc phía nam- Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: LÊ LÂM

Theo phương án điều chỉnh thí điểm, tốc độ khai thác tối đa làn 1 (sát dải phân cách giữa) vẫn giữ 120 km/giờ, nhưng tốc độ tối thiểu được nâng lên 80 km/giờ thay vì 60 km/giờ như trước đó. Còn làn 2 (cạnh làn dừng xe khẩn cấp) giữ nguyên tốc độ tối đa 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. 

Trong đó, làn 1 (làn sát dải phân cách giữa): cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông. Các loại xe tải bị cấm lưu thông bao gồm: xe tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền); xe chuyên dùng; xe đầu kéo; xe kéo moóc.

Làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp): không phân biệt theo loại phương tiện (các loại xe được đi vào cao tốc đều được chạy trên làn này).

Thí điểm cấm xe tải, xe khách chạy làn 1 tại 2 cao tốc phía nam- Ảnh 2.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Các làn xe chạy được quy định cho các loại phương tiện như sau:

Làn 1 (làn sát dải phân cách giữa): cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông, bao gồm: xe tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); xe chuyên dùng; xe đầu kéo; xe kéo moóc; xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Các loại xe được phép lưu thông trên làn 1 tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 80 km/giờ (tốc độ tối thiểu tăng từ 60 lên 80 km/giờ).

Làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp): không phân biệt theo loại phương tiện (các loại xe được đi vào cao tốc đều được chạy trên làn này), xe chạy trên làn 2 tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ (giữ nguyên tốc độ tối thiểu).

Theo Cục Đường bộ, để đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn và tuân thủ các quy định, các xe chạy trên làn 2 nếu cần vượt xe khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình chuyển làn, các xe vẫn phải giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước và phía sau. Khi chuyển làn đường tài xế phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. Tài xế phải chịu trách nhiệm về hành vi chuyển làn đường, vượt xe của mình khi gây tai nạn giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1 tháng kể từ ngày 27.10.

Tin liên quan

Từ 15.8, cấm xe tải đi làn trong cùng trên 2 cao tốc

Từ 15.8, cấm xe tải đi làn trong cùng trên 2 cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có phương án phân làn, thí điểm cấm xe tải lưu thông làn trong cùng trên 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ từ 15.8.

Ủng hộ cấm xe tải, xe khách chạy làn tốc độ tối đa trên cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

cấm xe tải cấm xe khách phân làn cao tốc Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cao tốc tp.hcm - trung lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận