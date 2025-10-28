Thí điểm cấm xe tải, xe khách chạy làn 1 tại 2 cao tốc phía nam

Đây là phương án lưu thông thí điểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Cục Đường bộ ban hành trên cơ sở ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ IV.

Hiện cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có 4 làn xe chạy và 2 làn dừng xe khẩn cấp (mỗi chiều đường gồm 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp).

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: LÊ LÂM

Theo phương án điều chỉnh thí điểm, tốc độ khai thác tối đa làn 1 (sát dải phân cách giữa) vẫn giữ 120 km/giờ, nhưng tốc độ tối thiểu được nâng lên 80 km/giờ thay vì 60 km/giờ như trước đó. Còn làn 2 (cạnh làn dừng xe khẩn cấp) giữ nguyên tốc độ tối đa 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Trong đó, làn 1 (làn sát dải phân cách giữa): cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông. Các loại xe tải bị cấm lưu thông bao gồm: xe tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền); xe chuyên dùng; xe đầu kéo; xe kéo moóc.

Làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp): không phân biệt theo loại phương tiện (các loại xe được đi vào cao tốc đều được chạy trên làn này).

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Các làn xe chạy được quy định cho các loại phương tiện như sau:

Làn 1 (làn sát dải phân cách giữa): cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông, bao gồm: xe tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); xe chuyên dùng; xe đầu kéo; xe kéo moóc; xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Các loại xe được phép lưu thông trên làn 1 tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 80 km/giờ (tốc độ tối thiểu tăng từ 60 lên 80 km/giờ).

Làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp): không phân biệt theo loại phương tiện (các loại xe được đi vào cao tốc đều được chạy trên làn này), xe chạy trên làn 2 tuân thủ tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ (giữ nguyên tốc độ tối thiểu).

Theo Cục Đường bộ, để đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn và tuân thủ các quy định, các xe chạy trên làn 2 nếu cần vượt xe khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình chuyển làn, các xe vẫn phải giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước và phía sau. Khi chuyển làn đường tài xế phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. Tài xế phải chịu trách nhiệm về hành vi chuyển làn đường, vượt xe của mình khi gây tai nạn giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1 tháng kể từ ngày 27.10.