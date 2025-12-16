Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp tiểu học và cấp THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Bộ GD-ĐT ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh từ tiểu học ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống. Ở cấp THCS, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.

Ở cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kỹ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kỹ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.

Theo Bộ GD-ĐT, Khung giáo dục AI nhất quán với chương trình giáo dục phổ thông môn tin học; khai thác chương trình giáo dục AI của các nước tiên tiến; tính khoa học, hiện đại và sư phạm; tính mở, linh hoạt, cập nhật thường xuyên; lấy con người làm trung tâm, đề cao yếu tố đạo đức và trách nhiệm.

Coi trọng kỹ năng tạo ra sản phẩm ứng dụng có ích của học sinh

Bộ GD-ĐT cho rằng, theo Khung giáo dục AI, trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên cần lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài học. Một số chủ đề như đạo đức Al, nhận diện rủi ro, phân tích chính sách có thể được dạy thông qua thảo luận, tranh biện và nghiên cứu tình huống mà không cần máy tính.

Đồng thời, liên hệ và gắn kết kiến thức AI với các vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống, sản xuất và dịch vụ công. Học sinh không chỉ đề xuất giải pháp mà còn phải biết kiểm chứng, đánh giá hiệu quả và tính nhân văn, đạo đức của giải pháp. Thực hiện dạy học phân hóa và cá thể hóa.

Với các chủ đề có trọng tâm là ứng dụng AI, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm ứng dụng có ích. Với các chủ đề liên quan đến nguyên lý và mô hình AI, cần chú trọng đánh giá tư duy sáng tạo, logic và hệ thống.

Với mạch nội dung về đạo đức, dữ liệu và pháp luật, việc đánh giá phải kết hợp giữa xử lý tình huống cụ thể và quan sát thái độ, hành vi, trách nhiệm của học sinh trong môi trường số.

Khung quy định việc đánh giá năng lực AI trên diện rộng phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt của các chủ đề bắt buộc; tránh xây dựng công cụ đánh giá chỉ dựa trên nội dung của các chuyên đề tự chọn. Cần tạo cơ hội để học sinh giới thiệu và chia sẻ sản phẩm AI của mình với bạn bè, thầy cô và phụ huynh nhằm nhận được nhiều góp ý, từ đó cải tiến và phát triển sản phẩm.

Để đảm bảo tính chính xác và khách quan, giáo viên cần tổ chức các buổi thuyết trình, phản biện, triển lãm sản phẩm AI; khích lệ học sinh thảo luận, phản biện, đánh giá lẫn nhau, qua đó phát huy tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và hợp tác.