'Thị hậu' Trương Khả Di tiết lộ điều kiện tái xuất màn ảnh TVB

"Thị hậu" TVB Trương Khả Di xuất hiện tại lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Malaysia với tư cách khách mời trao giải. Những năm gần đây, Trương Khả Di giảm số lượng đóng phim thấy rõ. Theo Sina, cô chia sẻ rằng ở độ tuổi hiện tại, cô mong muốn tìm được một vai diễn thực sự phù hợp với bản thân. Yêu cầu trực tiếp của cô là không muốn lần nào xuất hiện cũng chỉ đóng vai người mẹ.

Trương Khả Di hiểu rằng trên thực tế có rất nhiều phụ nữ trên 50 tuổi đã làm mẹ, hoặc bị gắn nhãn là những người phụ nữ thành đạt của công việc. Nhưng cô cho rằng, phụ nữ trung niên không chỉ có hai kiểu cuộc sống đó. Họ hoàn toàn có thể năng động, ham vui, cũng như rất thư thái và biết cách tận hưởng cuộc sống. Cô hy vọng các vai diễn trong tương lai có thể phá vỡ khuôn mẫu truyền thống, thay vì chỉ dựa vào tuổi tác để quyết định nhân vật nên sống như thế nào.

Trương Khả Di không hoàn toàn từ chối việc đóng phim. Cô cho biết, chỉ cần gặp được kịch bản, vai diễn phù hợp và có sự "ăn ý" khi hợp tác, đến thời điểm thích hợp, cô tự nhiên sẽ gặp lại khán giả. Chỉ là cô của hiện tại đã không còn cần phải gượng ép bản thân nhận vài bộ phim một năm chỉ để duy trì độ nhận diện.

Thâm cung nội chiến là bộ phim duy nhất từ trước đến nay của TVB có tới bốn nữ diễn viên từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB ẢNH: CẮT TỪ PHIM THÂM CUNG NỘI CHIẾN

Trương Khả Di trước đó vốn có cơ hội trở lại TVB để quay bộ phim trọng điểm Bà hoàng cự tháp. Tuy nhiên, do thời gian sản xuất bị lùi lại, không thể sắp xếp trùng với lịch trình sẵn có, cô đành phải rút lui và vai diễn được chuyển giao cho Tuyên Huyên. Lần này khi được hỏi liệu có cảm thấy tiếc nuối hay không, cô thể hiện thái độ khá thản nhiên.

Trương Khả Di cho rằng tương lai vẫn còn cơ hội hợp tác, chỉ là trong giới giải trí có những chuyện quả thực rất bị động và vô lực, không phải một mình diễn viên có thể quyết định.

'Ân oán' của hai Hoa đán TVB

Cô cũng hiếm hoi lên tiếng phản hồi về những tin tức giải trí trong quá khứ. Trương Khả Di thẳng thắn nói, rất nhiều thông tin trên mạng chỉ là dựa vào vài bức ảnh rồi "nhìn hình đoán chữ".

Hiện tại cô không còn quá bận tâm đến việc người khác đánh giá mình thế nào, nhưng ít nhất cô hy vọng các báo có thể nói sự thật, đừng biến suy đoán thành sự thật. Trương Khả Di trong quá khứ từng vướng không ít thị phi vì tính cách thẳng thắn.

Trong đó, ồn ào nhất là tin đồn bất hòa với Tuyên Huyên khi cả hai hợp tác trong phim Huynh đệ song hành. Năm đó có luồng thông tin cho rằng cô thường xuyên đi trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Trương Khả Di cho rằng, diễn viên cuối cùng vẫn phải dùng tác phẩm để lên tiếng. Thời gian trôi qua, khán giả tự khắc sẽ biết một người làm việc ra sao, làm người thế nào.

Trương Khả Di tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1994, vào top 5 và sau đó gia nhập TVB. Năm 2003, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) với vai Lữ Tứ Nương trong Quá khứ và hiện tại. Sau đó, bộ phim Thâm cung nội chiến đưa vai diễn An Xuyến của cô trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng của lịch sử phim truyền hình Hồng Kông.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Khả Di đành phải tạm dừng công việc vì mắc bệnh tuyến giáp. Sức khỏe và tâm trạng chịu ảnh hưởng bởi nội tiết tố, từng khiến bên ngoài hiểu lầm cô mắc bệnh tâm lý, tạo cho cô không ít áp lực. Sau khi hồi phục, cô không còn coi việc liên tục đóng phim hay tranh giành giải thưởng là mục tiêu duy nhất, mà bắt đầu chọn lựa vai diễn, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe và cuộc sống.

Những năm gần đây, cô tham gia phim điện ảnh Lâm thời kiếp án (2024), cũng từng sang đại lục làm trợ diễn và cố vấn cho các chương trình về diễn xuất, chưa từng thực sự rời bỏ ngành này.

Hiện tại, ở tuổi U.60, Trương Khả Di coi diễn xuất là một phần trải nghiệm thay vì mục đích sống duy nhất. Khi rời xa ống kính, cô dành thời gian theo đuổi các sở thích cá nhân như thiên văn, địa lý, khảo cổ và học các khóa trực tuyến về công nghệ mới.