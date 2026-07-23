Hàn Mã Lợi lặng lẽ rời TVB, sống bình yên ở tuổi 72

Hàn Mã Lợi đóng vai phụ trong nhiều phim ăn khách của TVB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM CUNG TÂM KẾ 2

Hàn Mã Lợi là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông với gần 50 năm hoạt động, góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách của TVB. Khán giả ấn tượng với những vai diễn của bà trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng: Hồ sơ trinh sát, Cỗ máy thời gian, Mạnh Lệ Quân, Tế Công, Bao la vùng trời, Bằng chứng thép 1, Vòng xoáy cuộc đời, Sức mạnh tình thân, Đội điều tra đặc biệt, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Danh gia vọng tộc, Sứ đồ hành giả… Nữ diễn viên ghi dấu ấn với khả năng "biến hóa" đa dạng trên màn ảnh: từ vai chính diện cho đến phản diện, những vai phụ kiểu "bà tám", vai người mẹ với đủ kiểu tính cách…

Theo HK01, những năm gần đây, Hàn Mã Lợi cùng chồng là Đỗ Yến Ca lần lượt âm thầm rời TVB. Họ chuyển đến thành phố Trung Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) sinh sống, tận hưởng cuộc sống bán nghỉ hưu bình dị, thoải mái. Nữ diễn viên 72 tuổi cũng dành nhiều thời gian hoạt động trên mạng xã hội, thỉnh thoảng đăng video chia sẻ cuộc sống thường ngày đến người hâm mộ.

Hàn Mã Lợi chia sẻ cuộc sống hiện tại qua video đăng trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KÊNH XIAOHONGSHU HÀN MÃ LỢI

Gần đây, sao phim Cung tâm kế trực tiếp giải đáp thắc mắc của khán giả về việc gần đây bà không còn đóng phim nữa. Trong video được diễn viên chia sẻ, bà cho biết ngay cả bạn bè xung quanh cũng hỏi mình sao dạo này ít đóng phim vậy. Ngôi sao quen thuộc của TVB cho biết mình đã làm nghề gần 50 năm, trước kia bà hầu như không có thời gian thực sự được nghỉ ngơi mà luôn bận rộn, vất vả với công việc. Mỗi khi nhận được kịch bản, bà đều dành nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, điều đó khiến bà luôn bị cuốn vào công việc, không còn thời gian cho bản thân. "Vì vậy, tôi cũng muốn cho bản thân được nghỉ ngơi một thời gian", nghệ sĩ chia sẻ.

Hàn Mã Lợi chia sẻ hiện tại, điều bà quan tâm là có thể chọn được những nhân vật mình yêu thích, có tính thử thách và là những dạng vai trước kia mình chưa từng đảm nhận. "Đương nhiên vai chính thì không đến lượt tôi rồi. Mà nói thật, ở tuổi này tôi cũng không còn đủ sức để gánh một vai chính nữa. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Bảo là tôi không thích đóng phim thì cũng không phải, tôi vẫn còn nhớ nghề và vẫn muốn được diễn. Nhưng nếu quá vất vả thì tôi lại không muốn. Đến giờ, chính tôi cũng đang tự hỏi bản thân rốt cuộc mình muốn điều gì", sao phim Danh gia vọng tộc bộc bạch.

Ngôi sao gạo cội thẳng thắn chia sẻ rằng ở tuổi xế chiều, bà thấy mình nên lui về nghỉ ngơi nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà sẽ chính thức giải nghệ. Nữ diễn viên phim Cỗ máy thời gian cho biết câu nói của chồng khiến bà cảm động và bừng tỉnh: "Ở độ tuổi của chúng ta bây giờ, cuộc sống đã đến lúc phải đếm ngược rồi. Chúng ta nên biết yêu thương và trân trọng chính mình hơn". Nghệ sĩ 72 tuổi cho biết nếu bản thân vẫn còn đủ điều kiện và khả năng, bà vẫn ưu tiên nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho chính mình.

Vợ chồng Hàn Mã Lợi - Đỗ Yến Ca ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO HÀN MÃ LỢI

Cuộc đời của Hàn Mã Lợi trải qua nhiều thăng trầm. Nữ diễn viên từng hai lần đổ vỡ hôn nhân trước khi cưới nghệ sĩ Đỗ Yến Ca năm 1989 và gắn bó đến hiện tại. Bà từng không may sảy thai. Sau biến cố ấy, hai vợ chồng thống nhất không sinh con. Họ nhận con gái của nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng làm con đỡ đầu, xem cô như con gái trong gia đình.

Hồi 2019, Hàn Mã Lợi bất ngờ mắc viêm mạch máu não. Có thời điểm bà rơi vào hôn mê, phải nằm viện nhiều tuần, suy nhược cơ thể, gần như không thể ăn uống, thậm chí từng có lúc cận kề cái chết. Căn bệnh này cũng khiến nữ nghệ sĩ mắc chứng rối loạn cảm xúc, sụt cân. Sau khi xuất viện, nữ diễn viên phim Bao la vùng trời tập trung tĩnh dưỡng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng, sức khỏe của bà dần hồi phục. Sau lần "bước một chân qua cửa tử" ấy, Hàn Mã Lợi đã giảm đáng kể khối lượng công việc, lui về sống kín tiếng.