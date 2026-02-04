Lý Long Cơ thừa nhận trả giá đắt vì yêu người tình kém 37 tuổi

Lý Long Cơ nhiều lần rơi nước mắt vì Vương Thanh Hà - bạn gái cũ kém ông 37 tuổi ẢNH: HK01

Mối tình lệch tuổi giữa nam diễn viên Lý Long Cơ và cô Vương Thanh Hà liên tục trở thành đề tài bàn tán của truyền thông, công chúng xứ Trung. Sau khi chia tay, nam diễn viên 76 tuổi liên tục nhận lời phỏng vấn, chia sẻ về mối tình đầy nước mắt với bạn gái cũ.

Theo HK01, gần đây nghệ sĩ kỳ cựu này được cho là đã lặng lẽ dọn khỏi ngôi nhà từng chung sống với cô Vương để quên chuyện cũ. Gần đây, ông ở một mình trong ngôi nhà nằm xa trung tâm, ít người qua lại, bắt đầu cuộc sống kín tiếng.

Khi trả lời trang Sing Tao, Lý Long Cơ cho biết ngôi nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời do bạn bè hỗ trợ nhằm giúp ông tiết kiệm chi phí khách sạn. Sao phim Thần điêu đại hiệp tiết lộ ông sinh sống lâu dài ở Trung Sơn (Trung Quốc đại lục), mỗi khi về Hồng Kông mới tá túc tạm thời ở đây.

"Nhà mà mọi người nhắc đến chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Vì hiện tại tôi định cư ở Trung Sơn, mỗi lần về Hồng Kông đều phải ở khách sạn, mỗi đêm hơn một nghìn HKD, rất đắt. Bạn bè mới đề nghị cứ tạm ở đây", ông giải thích.

Nghệ sĩ U.80 thừa nhận từng hy sinh nhiều thứ để được ở bên tình trẻ ẢNH: INSTAGRAM NV

Lý Long Cơ ngậm ngùi thừa nhận rằng mối quan hệ với Vương Thanh Hà đã khiến ông phải trả giá rất đắt. Trước đây, vì muốn được kết hôn cùng người tình kém 37 tuổi, ông không ngần ngại ra đi tay trắng, chuyển toàn bộ bất động sản đứng tên mình cho vợ cũ. Trong thời gian cô Vương vướng vòng lao lý, nghệ sĩ này chi hàng trăm nghìn HKD tiền tiết kiệm để thuê luật sư giỏi, chuyên gia tư vấn pháp lý nhằm giúp cô tháo gỡ khó khăn. Sao phim Miêu Thúy Hoa cũng từng tiết lộ mình đã thuê một căn hộ rộng rãi ở đại lục, đã đóng một năm tiền nhà, dự định sau khi Vương Thanh Hà mãn hạn tù sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân ở đây. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể sau khi ông phát hiện tình trẻ đã có chồng con, họ cuối cùng chia tay.

Giờ đây, khi Vương Thanh Hà đã rời đi, nhà cũng trống không, Lý Long Cơ cho biết ông chưa có kế hoạch quay về Hồng Kông đón tết hay sinh sống lâu dài. Nam diễn viên U.80 cũng cay đắng chia sẻ mình từng vì tình trẻ mà từ bỏ môi trường quen thuộc, chuyển sang sinh sống ở Trung Quốc đại lục, sự thay đổi này thực sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, công việc của ông. Nghệ sĩ kỳ cựu cho biết ở Trung Sơn, ông cũng có không ít bạn bè bầu bạn, cuộc sống vẫn khá đầy đủ và ổn định. Sau biến cố tình cảm, cựu diễn viên TVB thừa nhận mình là người "mù quáng trong tình yêu". Ông cũng cho biết bản thân là người đa tình, dẫn đến nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm.

Lý Long Cơ sốc vì bị tình trẻ lừa dối

Lý Long Cơ - Vương Thanh Hà thời còn bên nhau ẢNH: HK01

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà bắt đầu hẹn hò vào khoảng năm 2019 và mối quan hệ này bị truyền thông hé lộ hồi 2020. Họ từng lên kế hoạch kết hôn nhưng trì hoãn vì nhiều biến cố gia đình. Chuyện tình lệch 37 tuổi của họ liên tục vướng ồn ào, thị phi, nhất là khi cô Vương vướng nhiều thông tin tiêu cực: giả bằng cấp, tô vẽ xuất thân "khủng", lừa đảo… Trước những ồn ào, nam diễn viên luôn đứng ra bênh vực bạn gái, khẳng định luôn yêu và tin tưởng cô.

Đầu năm 2024, Vương Thanh Hà bị bắt do vi phạm luật cư trú tại Hồng Kông. Người phụ nữ này đối mặt với nhiều cáo buộc: sử dụng giấy tờ giả, khai báo gian dối trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lưu trú quá thời gian cho phép… Tại phiên tòa hồi tháng 6.2024, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù giam. Sau đó, người đẹp được khoan hồng và ra tù từ đầu tháng 7.2025, sớm hơn dự kiến. Khoảng thời gian tình trẻ ngồi tù, Lý Long Cơ liên tục đến thăm cô, hỏi thăm, động viên người yêu và thường xuyên trao đổi thư từ. Nam diễn viên nhiều lần tuyên bố họ sẽ kết hôn sau khi Vương được trả tự do.

Nghệ sĩ 76 tuổi thừa nhận chuyện bị tình trẻ lừa là cú sốc lớn với mình ẢNH: HK01

Tuy nhiên, sau khi Vương Thanh Hà ra tù, cô sống kín tiếng, tách khỏi Lý Long Cơ khiến cả hai vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Dẫu vậy, nam diễn viên phim Nghịch thiên kỳ án khẳng định họ không chia tay, chỉ sống xa nhau vì công việc bận rộn. Cuối năm 2025, một YouTuber đăng ảnh Vương Thanh Hà ở quê nhà, tiết lộ cô đã có chồng con. Sau khi Lý Long Cơ xác nhận thông tin này là sự thật, hai người chia tay. Ngôi sao Hồng Kông thừa nhận vụ việc là cú sốc lớn đối với ông.