'Kiều Phong' Huỳnh Nhật Hoa tái xuất sau 6 năm vượt cú sốc mất vợ

Theo HK01, Huỳnh Nhật Hoa mới đây đã xuất hiện trong liveshow của ca sĩ Lê Thụy Ân ở Phật Sơn (Trung Quốc). Đây là lần hiếm hoi trong suốt 6 năm qua, tài tử Hồng Kông trở lại với hoạt động biểu diễn, ông nhắc khéo đến chuyện tái xuất, sẵn sàng bắt đầu một chặng đường mới. Dẫu vậy, sao phim Anh hùng xạ điêu không giấu được nỗi xúc động khi nhắc đến Lương Khiết Hoa - người vợ đã qua đời hồi 2020 sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh.

Tài tử 65 tuổi rưng rưng nước mắt: "Chào buổi tối mọi người. Trước tiên, tôi muốn nói vài lời từ tận đáy lòng. Kể từ năm 2020, sau khi vợ tôi qua đời... tôi đã từ chối tất cả các lời mời biểu diễn thương mại, đóng phim hay ca hát. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tối nay mình lại có thể một lần nữa đứng trên sân khấu, một mình biểu diễn trước mọi người. Tôi thực sự rất hạnh phúc". Ông tiếp tục bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp lại khán giả, chia sẻ với đám đông rằng họ thực sự có duyên khi gặp nhau và gửi lời cảm ơn tất cả.

Nhắc đến biến cố trong đời, Huỳnh Nhật Hoa cúi đầu nghẹn ngào trong giây lát trước khi lấy lại bình tĩnh. Cựu ngôi sao TVB tiếp tục: "Thời gian gần đây cũng có vài chuyện buồn, vì hai người bạn diễn cũ của tôi đã rời xa chúng ta. Một người là Trần Mẫn Nhi, người còn lại là Miêu Kim Phụng. Tôi cảm thấy cuộc đời vốn vô thường, và đó là chặng đường mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Vì vậy, chúng ta cần học cách buông bỏ và chấp nhận".

Huỳnh Nhật Hoa và 6 năm vượt cú sốc mất vợ

Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Nhật Hoa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO HUỲNH NHẬT HOA

Huỳnh Nhật Hoa và Lương Khiết Hoa gặp nhau từ thời mới vào nghề, họ kết hôn năm 1988 và có một con gái tên Huỳnh Chỉ Tình. Theo HK01, khi Lương Khiết Hoa được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào năm 2013, tài tử phim Thiên long bát bộ đã gác lại sự nghiệp diễn xuất để lui về chăm sóc bạn đời. Sau khi bà xã ra đi, nam nghệ sĩ chịu cú sốc lớn, từng có giai đoạn rơi vào trầm cảm, nghĩ đến chuyện tự tử đồng thời tạm dừng mọi hoạt động trong làng giải trí suốt nhiều năm qua.

Từng có thông tin Huỳnh Nhật Hoa thề sẽ không tái hôn, mong sẽ được đoàn tụ với Lương Khiết Hoa ở kiếp sau. Hồi 2023, truyền thông Hồng Kông từng đặt nghi vấn tài tử kỳ cựu đã cầu hôn nữ diễn viên Quan Bảo Huệ, khiến nhiều người phẫn nộ vì cho rằng ông thất hứa. Tuy nhiên, sao nữ này sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Sau một thời gian dài lui về với cuộc sống riêng, Huỳnh Nhật Hoa phấn chấn tinh thần hơn, thích nghi với cuộc sống mới, thường tham gia đá bóng, những hoạt động rèn luyện thể thao cùng bạn bè. Nam nghệ sĩ may mắn có con gái và vợ chồng người bạn thân Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân ở bên chăm sóc, khích lệ. Giờ đây, cựu diễn viên TVB đã vượt qua nỗi mất mát, sống vui vẻ, cởi mở hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với HK01 hồi cuối năm 2026, Huỳnh Nhật Hoa tâm sự rằng ông hài lòng với cuộc sống tự do, thoải mái hiện tại, không còn mặn mà với chuyện tái xuất màn ảnh. Ông chia sẻ: "Về cơ bản, tôi đã giải nghệ rồi, tức là không còn tham gia đóng phim nữa. Thời gian qua, tôi từ chối hết những lời mời diễn xuất vì tôi biết rõ giới hạn của mình. Hơn nữa, tôi hiểu rõ tình trạng của bản thân, thật sự không thể quay lại thời đỉnh cao như trước đây nên thà rút lui, giữ lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả".

Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng với hình tượng Kiều Phong (ảnh), Quách Tĩnh trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM THIÊN LONG BÁT BỘ

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, từng là tên tuổi đình đám trên màn ảnh TVB những năm 1980, 1990. Tài tử cùng Miêu Kiều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ được tôn vinh là "Ngũ hổ tướng" nức tiếng của nhà đài. Nam diễn viên được yêu mến qua các bộ phim: Thiên long bát bộ (bản 1982, vai Hư Trúc), Anh hùng xạ điêu (1983, vai Quách Tĩnh), Dương Gia Tướng, Thành Cát Tư Hãn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Bao Công (bản 1994 - 1995, vai Triển Chiêu), Thiên long bát bộ (bản 1997, vai Kiều Phong), Tuyết sơn phi hồ (bản 1999), Thần y Hoa Đà, Hình cảnh…

Trong đó, hình tượng Quách Tĩnh và Kiều Phong của Huỳnh Nhật Hoa trên màn ảnh được công chúng đón nhận nồng nhiệt, trở thành một trong những phiên bản chuyển thể xuất sắc nhất của nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung.