Hậu rời TVB, Tăng Chí Vỹ chiêu mộ Thành Nghị và ảnh đế Hồng Kông

Sau khi rời ghế tổng giám đốc TVB, Tăng Chí Vỹ nhanh chóng trở lại với một dự án mới trong lĩnh vực sản xuất phim. Theo HK01 ngày 18.6, Tăng Chí Vỹ đang xúc tiến bộ phim trinh thám phong cách Hồng Kông mang tên Huyền nghi thú hoang, được xem là dự án đầu tiên của ông dưới danh nghĩa công ty mới.

Tác phẩm dự kiến gồm 18 tập, khai thác đề tài trinh thám và tâm lý tội phạm. Bộ phim được lên kế hoạch khởi quay tại Hồng Kông vào ngày 23.6.

Thành Nghị ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim cổ trang ăn khách Ảnh: Cắt từ phim Thiên địa kiếm tâm

Điều thu hút sự chú ý của công chúng là dàn diễn viên được cho là sở hữu sức hút không kém một tác phẩm điện ảnh. Trong đó, Thành Nghị được lựa chọn cho vai nam chính, còn ảnh đế Kim Tượng Lương Gia Huy sẽ tham gia với một vai diễn quan trọng. Bên cạnh đó, giới truyền thông Hồng Kông cũng đồn đoán ảnh hậu Kim Tượng Viên Vịnh Nghi có thể góp mặt trong dự án.

Theo HK01, Tăng Chí Vỹ không chỉ đảm nhận vai trò đứng sau dự án mà còn trực tiếp tham gia diễn xuất với một vai phụ. Đạo diễn của bộ phim là Lục Kiếm Thanh, nhà làm phim từng tham gia thực hiện loạt phim nổi tiếng Hàn chiến.

Thành Nghị thử sức với dòng phim trinh thám

HK01 nhận xét đây sẽ là một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Thành Nghị. Nam diễn viên vốn được biết đến qua các tác phẩm cổ trang ăn khách như Lưu ly mỹ nhân sát, Liên hoa lâu hay Thiên địa kiếm tâm. Với Huyền nghi thú hoang, anh sẽ thử sức ở thể loại hiện đại mang màu sắc điều tra và tâm lý.

Nguồn tin cho biết Thành Nghị đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho vai diễn mới. Ngoài việc tập luyện võ thuật, nam diễn viên còn tìm hiểu thêm về tâm lý học và học tiếng Quảng Đông nhằm phù hợp với bối cảnh của bộ phim.

Dự án cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của Thành Nghị sau khi anh kết thúc hợp đồng kéo dài 8 năm với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ. Nam diễn viên hiện hoạt động độc lập thông qua văn phòng riêng.

Nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi là "nam thần cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ Ảnh: Cắt từ phim Liên hoa lâu

Một chi tiết khác gây chú ý là tên thật của Thành Nghị - Phó Thi Kỳ - lần đầu xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến dự án. Theo quy định mới tại Trung Quốc, danh sách diễn viên trong nhiều tác phẩm không còn chỉ sử dụng nghệ danh như trước. Điều này khiến cư dân mạng thích thú và đùa rằng "Phó Thi Kỳ cuối cùng cũng chính thức ra mắt".

Mới đây, khi tham dự một lễ trao giải, Tăng Chí Vỹ cũng dành nhiều lời khen cho nam diễn viên. Ông nhận xét Thành Nghị là người chăm chỉ, có chiều sâu và sở hữu tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Trong khi đó, việc Viên Vịnh Nghi có tham gia Huyền nghi thú hoang hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, truyền thông Hồng Kông cho rằng khả năng cô góp mặt không phải không có, bởi Viên Vịnh Nghi có mối quan hệ khá thân thiết với Thành Nghị.

Trước những tin đồn liên quan đến Huyền nghi thú hoang, Viên Vịnh Nghi chưa xác nhận sẽ tham gia bộ phim. Tuy nhiên, khi được truyền thông hỏi về dự án, nữ diễn viên cũng không phủ nhận hoàn toàn mà chỉ trả lời ngắn gọn rằng hai bên "đã trao đổi sơ qua".

Nếu mọi thông tin được xác nhận, Huyền nghi thú hoang có thể trở thành một trong những dự án Hoa ngữ đáng chú ý của năm khi quy tụ dàn nghệ sĩ giàu sức hút từ Hồng Kông lẫn Trung Quốc đại lục. Đồng thời, đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước đi mới của Tăng Chí Vỹ sau khi khép lại chặng đường nhiều năm gắn bó với TVB.