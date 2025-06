Thi lớp 10 môn toán, thí sinh TP.HCM bật khóc nức nở vì lý do bất ngờ

Phúc An bật khóc trong vòng tay của ba sau giờ thi lớp 10 môn toán trưa 6.7 ẢNH: NGỌC LONG

Ghi nhận tại điểm thi lớp 10 tại Trường THPT Hùng Vương (Q.5), nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, cho biết đề vừa sức mình. Hình ảnh này đối lập hoàn toàn với năm trước, khi không ít thí sinh oà khóc vì đề được cho là rất khó, nhất là ở những câu toán thực tế.

Giữa "rừng" thí sinh có tâm trạng phấn khởi, Phúc An, học sinh Trường THCS Võ Thành Trang (Q.Tân Phú), lại khiến mọi người lo lắng khi bất ngờ khóc nức nở. Ngay lập tức, ba của em đã chạy tới ôm chầm nữ sinh trong vòng tay, đưa tay lau những giọt nước mắt của con. Tuy nhiên, chỉ sau vài khoảnh khắc, ba em lại lập tức hân hoan, vẫy tay báo hiệu sự vui mừng với các phụ huynh còn lại đang chờ trước cổng trường.

Chia sẻ khi tâm trạng đã ổn định trở lại, An cho biết em không khóc vì đề khó, mà vì em đã hoàn thành bài làm vượt hơn mong đợi trước khi thi. "Bình thường em chỉ luyện câu b hình để phòng trường hợp không làm được câu hệ phương trình. Nhưng trong đề năm nay, em làm được cả hệ phương trình và câu b hình", nữ sinh xúc động.

Ba của An hào hứng trước thành tích của con gái ẢNH: NGỌC LONG

Như vậy, câu duy nhất An bỏ lỡ là câu c hình. Với thành tích này, An tin rằng mình sẽ đạt điểm 9 hoặc thậm chí là 9,5, cao hơn hẳn ý định ban đầu là chỉ mong lấy được điểm 7. Đây là cơ sở giúp em có thêm cơ hội chinh phục nguyện vọng 1 vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5).



Tương tự An, nhiều thí sinh cũng cho biết đề toán năm nay vừa sức, nhiều khả năng đạt điểm cao. "Đề toán tương đối vừa sức, dễ hơn đề năm ngoái em từng luyện. Chỉ có một câu em làm không được, còn lại em tự tin mình đã hoàn thành ổn", Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên, học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (Q.12), cho hay.

Thí sinh trao đổi với nhau về đề thi toán ẢNH: NGỌC LONG

Với Cừu Thanh Lâm, học sinh Trường THCS Lữ Gia (Q.11), cho biết đề thi toán hôm nay chỉ khó ở câu 6 và câu c bài hình, còn lại "dễ ợt". "Các câu thực tế yêu cầu tính bán kính quả tennis hay tính xác suất gói bảo hiểm, đều là những dạng đề thông thường", nam sinh tự tin có thể đạt điểm 8,5 đến 9 cho môn thi này.



Còn Lý Vỹ Khang, học sinh Trường Trung học thực hành Sài Gòn (Trường ĐH Sài Gòn), đánh giá năm nay sẽ có nhiều điểm 7 và điểm 8. "Đề năm nay ngoài câu 6 khá lạ thì những câu còn lại khá quen thuộc. Câu 3, câu 4 ở phần toán thực tế tương đối dễ, không tốn nhiều thời gian để nghĩ ra cách làm bài", Khang nhớ lại.



Thí sinh trao đổi với phụ huynh về đề thi toán ẢNH: NGỌC LONG

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin đề thi lớp 10 môn toán sẽ thể hiện qua các mạch kiến thức: Hình học và đo lường; Số và đại số; Thống kê và xác suất. Mục đích của đề thi là nhằm đánh giá các năng lực toán học như tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học. Trong đó, có 3 câu về toán thực tế, chiếm 3,5 điểm; còn bài toán về hình học phẳng chiếm 3 điểm.

Đề thi môn toán vào lớp 10 công lập của TP.HCM năm nay được đánh giá vừa sức với thí sinh ảnh: B.T

Chiều nay (7.6), thí sinh tiếp tục thi môn chuyên nếu đăng ký vào những trường chuyên. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi năm 2025 có 76.435 thí sinh đăng ký và tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 70.070 suất, tức khoảng 91,7% thí sinh sẽ trúng tuyển vào các trường công lập. Mặt khác, tổng chỉ tiêu các trường tư là gần 19.500 suất học, giúp giảm áp lực cạnh tranh so với những năm trước.