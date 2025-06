Thi lớp 10 TP.HCM: Môn tiếng Anh dễ, môn văn có thí sinh đánh dấu bài làm

Thí sinh kết thúc giờ làm bài thi lớp 10 môn tiếng Anh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đề tiếng Anh không khó nhưng phân loại cao

Với đề thi lớp 10 môn tiếng Anh, giáo viên Trần Thị Vân, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM), đánh giá phù hợp định hướng của Chương trình GDPT 2018. Đề phân loại rõ nhưng không đánh đố; bám sát thực tiễn và có tính phân loại cao. Chủ đề quen thuộc: đời sống học sinh, giao tiếp, hoạt động cộng đồng, thể thao, thức ăn, môi trường…

Từ vựng, cấu trúc, ngữ cảnh đều quen thuộc với học sinh lớp 9 hiện nay. Câu hỏi về biển báo và thông báo trong đời sống. Câu viết lại sử dụng các cấu trúc giao tiếp thực tế.

Theo cô Trần Thị Vân, phần đầu khá cơ bản nhưng các phần sau word form (29–34) và viết lại câu (37-40) giúp phân loại học sinh rất rõ.

Kỹ năng đọc hiểu trong đề thi khá dài, yêu cầu học sinh nắm được ý chính và chi tiết hỗ trợ. Thí sinh sẽ dễ sai nếu đọc lướt đề.

Các câu yêu cầu viết lại như "It was such awful weather…" yêu cầu học sinh phải thành thạo cấu trúc nâng cao (so…that / such…that, present perfect, conditional…).

Dù không dùng từ vựng quá học thuật hay khó nhưng phần về từ vựng trong đề thi lớp 10 môn tiếng Anh vẫn là rào cản với học sinh, đặc biệt từ ở phần đọc hiểu dài đòi hỏi học sinh phải có vốn từ tương đối tốt.

Thí sinh làm bài thi lớp 10 môn ngữ văn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Có thí sinh đánh dấu lạ vào bài thi môn ngữ văn

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, hơn 76.000 thí sinh đã hoàn tất 2 bài thi ngữ văn, ngoại ngữ trong ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025. So với con số 76.435 thí sinh đăng ký dự thi, ngày đầu tiên có 281 thí sinh vắng mặt. Bên cạnh đó, ở một số điểm thi đã xảy ra tình huống thí sinh đánh dấu lạ vào bài thi.

Thi lớp 10 TP.HCM: Thí sinh than đề thi ngữ văn 'khó hơn dự đoán'!

Cụ thể, vào buổi thi môn ngữ văn sáng nay đã xảy ra các trường hợp:

Tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (Q.12) có một thí sinh sử dụng 2 màu mực, điểm thi vẫn cho thí sinh làm bài bình thường, nhưng lập biên bản bất thường và cảnh báo thí sinh.

Có 2 thí sinh của điểm thi Trường THCS Đỗ Văn Dậy (huyện Hóc Môn) đánh dấu ký tự lạ vào phần đầu phách, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn vẫn cho thí sinh làm bài, lập biên bản bất thường, cảnh báo thí sinh về việc sẽ có thể bị chấm chung.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn) có một thí sinh gặp tình hình sức khỏe không tốt (không ngồi làm bài được) được bố trí thi tại phòng dự trữ.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh) có một thí sinh ói, được đưa xuống phòng y tế và hướng dẫn nếu quay lại phòng thi thì tiếp tục làm bài.

Trong buổi thi môn ngoại ngữ, TP.HCM không ghi nhận tình huống bất thường.

Ngày mai, thí sinh sẽ tiếp tục thi môn toán và môn chuyên (nếu thi chuyên).

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, tức ngày 8.6, Sở GD-ĐT triển khai công tác chấm thi lớp 10. Để đảm bảo việc chấm thi an toàn tuyệt đối, sở đã huy động hơn 2.000 giáo viên, cán bộ tham gia hội đồng chấm thi lớp 10. Theo đó, mỗi bài thi được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 giám khảo của 2 tổ chấm thi khác nhau. Trong trường hợp điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau trên 1,5 điểm thì tổ trưởng tổ chấm thi sẽ chấm trực tiếp lần thứ 3.

Sau khi hoàn tất việc chấm thi tất cả các môn, chủ tịch hội đồng chấm thi có trách nhiệm duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu kết quả về Sở GD-ĐT để lưu trữ và đối chiếu. Tất cả tài liệu liên quan đến điểm bài thi đều phải được niêm phong và do chủ tịch hội đồng thi tổ chức thực hiện bảo quản theo quy định. Quy trình về việc xử lý, lưu trữ và công bố kết quả thi, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn của dữ liệu kết quả thi. Dự kiến Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi lớp 10 vào ngày 25.6.